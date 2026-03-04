Bancamiga: ¡Protégete del fraude!

En su esfuerzo por ofrecer, Bancamiga adelanta iniciativas para crear un entorno seguro y confiable, con énfasis permanente en la conciencia y precaución individual. a sus clientes soluciones que minimizan el riesgo y robustecen sus plataformas

Y es que a pesar de que se adopten tecnologías de vanguardia para resguardar los intereses de los clientes y del banco, la seguridad efectiva requiere de una colaboración activa, en la que clientes e institución financiera trabajen de la mano.

El Acceso Directo, el Candado Virtual y el ID Check son tres de las iniciativas más recientes que Bancamiga estableció como mecanismos que elevan la seguridad.

Con el Acceso Directo, los clientes de Bancamiga cuentan con un ícono anclado en el escritorio y en la barra de tareas de su computadora, que mitiga el riesgo de acceder a páginas con enlaces maliciosos.

Para instalar el Acceso Directo, el proceso es muy sencillo: ingresa a Bancamiga en Línea (www.bancamiga.com), coloca tus datos y la clave dinámica. Al entrar aparecerá un pop up, dale instalar y confirma. De manera automática se generará el acceso directo en el escritorio con la opción también de ponerlo en la barra de tareas.

El Candado Virtual es otra herramienta que aumenta la seguridad, al bloquear temporalmente el uso de datos de tarjetas para compras en línea, impidiendo accesos no autorizados. Se activa por Bancamiga en Línea o por Bancamiga Suite antes de una transacción y se desactiva al finalizar.

Otra iniciativa que Bancamiga promueve es el ID Check, una capa extra de seguridad con códigos que se generan por la app para compras en internet.

¡Cuidado con los sitios falsos!

También a través de campañas informativas, Bancamiga de forma constante impulsa recomendaciones que enfatizan la prevención proactiva y el uso de sus herramientas de seguridad.

Entre sus frecuentes consejos están los siguientes:

Escribe directamente www.bancamiga.com en el navegador. Evita clics en enlaces de correos, SMS o buscadores para no caer en sitios falsos. No respondas ni proporciones datos confidenciales (usuario, clave, CVV) por email, WhatsApp o llamadas. Bancamiga nunca los pide por esas vías. Mantén el Candado Virtual cerrado cuando no realices compras en línea. Activa autenticación biométrica (huella o rostro) y 2FA en la app para capas extra de protección. Descarga apps solo de tiendas oficiales (Google Play/App Store). Verifica movimientos de cuenta regularmente. Usa contraseñas fuertes (mayúsculas, minúsculas, números, símbolos) y cámbialas periódicamente. No la repita en varios sitios.

Para cualquier duda o consulta visita www.bancamiga.com, comunícate con el 0500TUBANCA (0500-8822622) o 0501TUBANCA (0501-8822622) y mantente atento a las redes sociales por @bancamiga.