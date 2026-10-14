Bancamiga culmina con éxito 2.ª edición del programa de lectoescritura La Imagen y La Palabra

El acto de clausura de la segunda edición de La Imagen y La Palabra, programa de lectoescritura creativa impulsado por Bancamiga, en alianza con la Fundación por la Lectura MFM, fue celebrado la mañana de este miércoles 14 de octubre.

Más de 150 estudiantes de quinto grado de cinco instituciones educativas de Caracas participaron en el importante pograma que promueve el desarrollo de habilidades de expresión, imaginación y creación literaria en estudiantes de educación básica.

En esta edición formaron parte de la iniciativa estudiantes de cinco escuelas de áreas vulnerables de Caracas. Estas son, la Unidad Educativa Madre Cabrini, de Catia; la U.E.P. María Auxiliadora, de El Hatillo; el Colegio Arcángel San Miguel, de Carapita; el Colegio Padre José María Vélaz, de Caricuao; y el Colegio Don Pedro, de Las Acacias.

El acto de cierre se llevó a cabo en los espacios del Colegio Don Pedro, donde docentes, representantes y aliados pudieron disfrutar de una exposición que reunió los trabajos desarrollados por los participantes a lo largo del programa.

La jornada también brindó a los estudiantes la oportunidad de compartir y leer en público sus creaciones, resultado de las sesiones de aprendizaje y exploración artística.

“Por segundo año consecutivo hemos realizado con un rotundo éxito este programa educativo en alianza con la Fundación por la Lectura MFM, junto a un grupo de intelectuales y artistas venezolanos, coordinados por la curadora de arte Lorena González Inneco, quienes llevaron a las aulas una experiencia transformadora para estos jóvenes, que pueden expresarse y tener nuevas oportunidades mediante este proyecto que ratifica nuestro compromiso con una educación de calidad”, afirmó el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba.

Por su parte, Mariana Flores, presidenta de la Fundación por la Lectura MFM, resaltó que La Imagen y Palabra es una sólida iniciativa pedagógica, que no solo se mide en números, se mide en las vidas que transforma, al ofrecerle a los participantes la posibilidad de crear, soñar y aprender, abriendo posibilidades de una vida diferente para cada uno de los jóvenes.

PEQUEÑOS AUTORES DE LA IMAGEN Y LA PALABRA

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la presentación de los libros que recopilan las obras elaboradas por los niños durante las ediciones 2025 y 2026 de La Imagen y La Palabra.

Se realizó el bautizo de dos volúmenes que preservan las historias e ilustraciones creadas por los participantes, permitiéndoles ver materializado su esfuerzo en publicaciones impresas.

Los estudiantes de la nueva cohorte tuvieron además la oportunidad de compartir con los jóvenes que participaron en la edición anterior, fortaleciendo así una comunidad de lectores y creadores que continúa aumentando.

ACERCAR A LOS NIÑOS A LA LECTURA

La coordinadora del programa La Imagen y La Palabra, Lorena González Inneco, destacó el valor formativo de la iniciativa y recordó que cada taller fue guiado por un artista-docente, quien acompañó a los estudiantes en un proceso creativo que fue mucho más allá de la escritura.

“Cada taller permitió a los niños acercarse a la lectoescritura creativa desde una perspectiva dinámica y participativa. Además de escribir y desarrollar sus propias historias, pudieron experimentar con distintas formas editoriales como el libro de artista, el fotolibro, el fanzine, el libro objeto y el audiolibro, descubriendo nuevas maneras de comunicar sus ideas”, señaló.

BANCAMIGA COMPROMETIDA CON LAS NUEVAS GENERACIONES

A través de esta iniciativa, Bancamiga reafirma su compromiso con la educación, la promoción de la lectura y el fortalecimiento de las capacidades creativas de las nuevas generaciones, contribuyendo a la formación integral de los niños mediante experiencias que estimulan la imaginación, el pensamiento crítico y la expresión cultural.

La Imagen y La Palabra continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre la literatura, el arte y la educación, donde cada niño encuentra una voz propia y descubre nuevas formas de contar el mundo que lo rodea.