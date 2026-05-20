¡Bancamiga llega al CCCT! Más cerca de ti y de tu negocio

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, expresó su complacencia por la apertura de esta nueva oficina, que abre sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El crecimiento de Bancamiga no se detiene y pensando siempre en la comodidad de sus clientes, este miércoles 20 de mayo inauguró la Taquilla Externa CCCT.

Ubicada en la Planta Baja del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (primera etapa), este nuevo espacio se convierte en el quinto punto de atención de la institución en el municipio Chacao, sumándose a las agencias Chacao, Altamira, La Castellana y Centro Lido.

Durante la inauguración, José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, compartió su entusiasmo por llegar a un lugar tan emblemático:

«Queremos estar allí, a solo unos pasos de su negocio, para apoyarlos en cada meta que se propongan. Sabemos que el día a día de un negocio es dinámico y exigente. Por eso llegamos para ser ese aliado que les hace el camino más fácil. Estamos en vía de cumplir nuestros primeros 20 años y queremos que nuestros clientes vean a la institución como sinónimo de solidez, progreso y visión de futuro«.

Diseñada para atender tanto a quienes hacen vida en el centro comercial como a los vecinos de Chacao, Baruta y Libertador, en esta oficina podrás gestionar tus finanzas de forma rápida y sin complicaciones:

• ​ Abrir cuentas tanto en bolívares como en divisas.

• ​ Adquirir los modernos puntos de venta Bancamiga para potenciar tus ventas.

• ​ Solicitar tu Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga.

• ​ Recibir asesoría personalizada sobre el portafolio de créditos disponibles.

Con esta nueva apertura, que se une a las taquillas externas Plumrose (Los Ruices), Corpoelec (Maracaibo) y San Diego (Universidad José Antonio Páez), Bancamiga reafirma su compromiso de ofrecer soluciones reales, innovadoras y accesibles para que las transacciones fluyan y los negocios crezcan.

La Taquilla Externa CCCT estará operativa de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

¡Visítanos y descubre todo lo que podemos hacer juntos!

NOTA DE PRENSA