Bancamiga lidera modernización digital de la UCV en beneficio de 35 mil usuarios

Bancamiga concretó una importante donación a la Universidad Central de Venezuela (UCV), destinada a modernizar de forma integral su plataforma de comunicaciones y optimizar áreas críticas de su infraestructura tecnológica, evidenciando su firme compromiso con el desarrollo sostenible, la educación de vanguardia y el futuro de Venezuela, afirmó José Simón Elarba, Presidente de la junta Directiva del banco.

Hasta la fecha, la comunidad ucevista dependía de una plataforma con servidores locales y un software colaborativo de código abierto que se encontraba obsoleto, con una capacidad limitada que solo permitía atender al personal administrativo y docente.

“Ahora, con el apoyo de Bancamiga, se iniciará un proceso de migración total hacia la infraestructura global de Google, un proyecto de modernización de alta envergadura que se ejecutará de forma progresiva a lo largo de un año, gracias a esta donación que hemos hecho a la UCV para impulsar la actividad académica de una de las universidades más importantes de la región”, dijo Elarba.

Impacto y transformación

Esta transformación digital eliminará por completo la dependencia del hardware y la constante actualización del software, disminuyendo drásticamente los altos costos de mantenimiento de los servidores.

La plataforma de Google, que es ampliamente conocida en el mundo, de eficacia comprobada y de alta seguridad, beneficiará a un estimado de 35.000 usuarios, distribuidos en 70% de estudiantes y 30% de personal docente, administrativo y obrero.

Bajo una identidad institucional única, la comunidad universitaria podrá garantizar su acceso al sistema desde cualquier parte del mundo.

El impacto directo de este aporte de responsabilidad social de Bancamiga se traducirá en un salto cualitativo para la academia. Los usuarios dispondrán de herramientas líderes de Google como Meet, Drive y Classroom, entre otras, además de acceso a tecnologías de punta como la Inteligencia Artificial Gemini.

Con la ejecución del proyecto se potencia el alcance de las investigaciones, proyectos y tareas cotidianas de comunicación, edición, cálculo y producción audiovisual de quienes hacen vida en la UCV, posicionando nuevamente a la casa de estudios a la vanguardia educativa.

Rescate de la infraestructura

El proyecto financiado por Bancamiga también abordó una necesidad crítica en el campus. La institución bancaria asumió el mantenimiento, reparación, cambio de repuestos y puesta en funcionamiento de 11 equipos centrales de aire acondicionado de 5 toneladas cada uno, los cuales sirven a la Gerencia de Radiotelevisión y Multimedia, instancia en la que se diseñan y producen contenidos audiovisuales, programas de radio y entornos virtuales para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución.

Con esta alianza estratégica, Bancamiga reafirma su rol como una empresa clave con un sólido programa de responsabilidad social en Venezuela, demostrando que el apoyo a la educación superior y la reducción de la brecha digital son pilares fundamentales para el desarrollo humano sostenible del país.