Bancamiga fusiona arte y finanzas con el mural «Narrativas globales» en su Agencia Altamira

Bancamiga continúa transformando la experiencia de sus clientes al integrar la estética y la innovación en sus espacios físicos. En esta oportunidad, la Agencia Altamira se «viste de gala» al inaugurar un imponente refrescamiento de su fachada con la obra «Narrativas globales», una intervención artística de 21 metros que entrelaza la esencia de la economía mundial con la sensibilidad del arte contemporáneo.

La pieza es autoría de la reconocida artista plástica venezolana María Fernanda Lairet, cuya trayectoria internacional destaca por el uso de papel moneda como elemento central de su propuesta, explorando la relación entre el valor, la historia y la globalización. Lairet desarrolla el concepto de «Narrativas globales» desde el año 2008 con la premisa de crear obras únicas e irrepetibles.

«Estoy muy contenta por plasmar mi arte una vez más en las paredes de Bancamiga. Narrativas globales es una composición entre líneas, círculos y algunas de las denominaciones del mundo: el franco suizo, el dólar, el euro y el bolívar. Integré la presencia de Bancamiga al utilizar su isotipo y los cuatro colores del pantone corporativo de una manera en la que este viaja a lo largo de toda la obra», explicó la artista.

Con este refrescamiento, la sede de Altamira se convierte en la cuarta agencia de Bancamiga en recibir una intervención artística de gran escala, sumándose a un circuito que ya incluye a las agencias Chacao y El Hatillo, en Caracas, y a la agencia San Francisco, en el estado Zulia.

Para Bancamiga, el arte en las fachadas es una declaración de principios. La institución busca renovar sus espacios para brindar a los clientes una experiencia diferenciadora al momento de realizar sus operaciones financieras. La propuesta visual va en consonancia con sus valores de modernidad e integridad, demostrando que la banca puede ser un espacio disruptivo que inspire a la comunidad.

A través de esta alianza con el talento nacional, Bancamiga reafirma su compromiso con el desarrollo cultural del país, transformando sus espacios en puntos de referencia estética para los ciudadanos, mientras continúa liderando el sector financiero con soluciones ágiles y seguras.