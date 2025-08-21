Bancamiga fortalece presencia en Caracas con agencia Los Próceres

Con el firme propósito de continuar su expansión y posicionamiento de marca, Bancamiga trasladó con cambio de denominación la agencia La Rinconada, que a partir de esta semana pasó a designarse agencia Los Próceres, la quinta en el municipio Libertador, junto a Sabana Grande, Propatria, Las Ibarras y El Cementerio.

Por su ubicación en la Avenida Los Próceres, Centro Comercial Los Próceres (IPSFA), Tercera Etapa, PB, la agencia cobra importancia medular en el crecimiento de Bancamiga, al atender a clientes y potenciales clientes de El Valle, Coche, Santa Mónica, Los Chaguaramos y Bello Monte, entre otras comunidades de Libertador.

Inaugurada el 25 de mayo de 2021, La Rinconada permitió sumar 18.800 clientes entre personas naturales y jurídicas, que ahora contarán para realizar sus operaciones con un espacio más amplio, moderno y con acceso a distintas líneas de transporte.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, expresó este jueves 21 de agosto su complacencia por la apertura que “estoy seguro será una aliada del crecimiento de la institución y promoverá el desarrollo de la economía del país a través de nuestra amplia oferta”.

“Con esta agencia fortalecemos la presencia local de Bancamiga y consolidamos nuestra marca en un área emblemática y dinámica de Caracas, conectada con importantes centros comerciales y puntos neurálgicos de la ciudad. Es un espacio donde además de los 18.800 clientes provenientes de La Rinconada acompañaremos a personas naturales, comerciantes y emprendedores de la zona, facilitando su acceso a productos y servicios esenciales”.

En Los Próceres, Bancamiga ofrecerá su amplio portafolio financiero, entre los que destacan los créditos para emprendedores, comerciales y para vehículos, al igual que productos como la Tarjeta de Débito Mastercard, que soportada en la tecnología Contactless, ofrece en sus distintas versiones la posibilidad de efectuar compras online, hacer suscripciones a servicios de streaming, pagar en puntos de venta nacionales e internacionales, retirar de cajeros en el exterior y descuentos exclusivos disponibles en comercios asociados.

También los venezolanos se acercarán en la agencia Los Próceres a los Puntos de Venta Bancamiga, que desarrollados en alianza con Soluciones Integrales Tecnológicas SITCA, son los únicos en el mercado que permiten el pago y recarga de servicios de telefonía y TV, jugar loterías y sellar el 5y6, que generan comisiones a emprendedores y pequeñas empresas.

La inauguración de Los Próceres se une al reciente cambio de la Taquilla Lido, que se convirtió este mes en la agencia 50 de Bancamiga, con lo que la institución financiera reafirma su apuesta por la modernización y el fortalecimiento de su red de atención.