Bancamiga finaliza este sábado operativo especial Kids y abrirá todas sus agencias

Desde el sábado 19 de julio, Bancamiga inició un operativo especial de apertura de cuentas para menores de edad y entrega gratuita de la tarjeta Kids, que a partir de ese día se repitió cada uno de los sábados de julio y agosto. Y este sábado 23 llega a su fin.

Por la jornada de cierre, Bancamiga abrirá cada una de sus 50 agencias, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. Tal como ha sucedido en cada uno de los operativos especiales, los niños y adolescentes cedulados entre los 9 y los 17 años abrirán su primera cuenta y recibirán sin costo su Tarjeta de Débito Mastercard Kids.

Entre los beneficios que ofrecen la tarjeta Kids destacan:

• Registrarse en el portal y visualizar su saldo y movimientos de cuenta.
• Realizar pagos en puntos de venta nacionales.
• Recibir transferencias en bolívares de terceros.
• Realizar operaciones de pago móvil.
• Hacer recargas de saldo a su línea telefónica Movistar o Digitel.

También cuentan con diferentes diseños que se adaptan al gusto de los más pequeños.

LEA TAMBIÉN: HAZ TU COMPRA POR INTERNET CON LA TARJETA DE DÉBITO MASTERCAD DE BANCAMIGA

En el proceso es necesario que el padre o representante tenga cuenta en Bancamiga, pero si no la tiene se le abre solo con llevar cédula de identidad y copia vigente del RIF. Además debe notificar su número telefónico y correo electrónico.

En el caso de los niños y adolescentes, la apertura se hace con la copia de la cédula de identidad laminada vigente y del acta de nacimiento en el nuevo formato, emitido por el CNE.

Durante esto seis fines de semana, Bancamiga trabajó en la bancarización de niños y adolescentes, con miras a fomentar su cultura financiera.

