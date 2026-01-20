Bancamiga consolidó su liderazgo social en 2025 impulsando la innovación, el emprendimiento y la educación

En 2025 Bancamiga reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de Venezuela implementando una estrategia de inversión social de alto impacto, enfocada en la innovación, la educación y el bienestar de las comunidades en todo el territorio nacional.

La combinación de programas de desarrollo empresarial con énfasis en los avances tecnológicos, el apoyo a la salud, así como el fomento a iniciativas sociales y culturales posicionan a Bancamiga como un referente de responsabilidad social empresarial en el sector bancario venezolano, sostiene José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

“Así como marcamos pauta con nuestro crecimiento y liderazgo en el sector bancario, nuestra gestión social trasciende la banca tradicional y nos diferencia de las demás instituciones financieras”, recalcó.

Los programas orientados a la promoción del emprendimiento y el desarrollo empresarial se posicionaron como el área de mayor impacto, beneficiando a unas 5.000 personas mediante espacios de capacitación que integraron las tendencias tecnológicas y claves para modelos de negocios exitosos.

Bancamiga marcó un hito histórico con su conferencia sobre Inteligencia Artificial (IA) en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, con la participación de expertos internacionales en las nuevas fronteras digitales. Este compromiso con la innovación se extendió a la Semana Global del Emprendimiento y al apoyo de Technovation Girls Venezuela 2024-2025, donde más de 350 adolescentes diseñaron aplicaciones móviles para resolver problemas sociales, promoviendo la equidad de género en carreras como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Asimismo, a través del Fondo Editorial Bancamiga se publicó el “Manual para emprendedores: Diez preguntas claves para emprender en Venezuela”, una herramienta que suma más de 5.000 descargas digitales y 500 ejemplares impresos.

Además, se realizaron foros presenciales o en línea, dirigidos a emprendedores, pequeños y medianos empresarios en la gran Caracas, Valencia, Porlamar y Puerto Ordaz.

Sembrando el futuro

Bancamiga entiende que el desarrollo del país comienza en las aulas. Con el programa “La Imagen y La Palabra”, 72 estudiantes de Artigas, Antímano y Catia fortalecieron sus habilidades de lecto-escritura. De igual modo, el banco capacitó a 76 docentes a través de “Creando Ideas. Juntos por Venezuela”, contribuyendo con la educación y utilizando la metodología Design Thinking para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La promoción de la lectura y las artes fue constante gracias a la alianza con la Fundación por la Lectura MFM, el patrocinio por tercer año consecutivo de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (UCAB) y el acompañamiento a El Sistema en su 50° aniversario, celebrando el programa social y artístico más emblemático del país.

Compromiso con el bienestar social

La gestión social de 2025 también abrazó las causas más sensibles. El banco donó un equipo de radiofrecuencia para el manejo del dolor, camas clínicas y monitores multiparámetros para la atención en la unidad de enfermedades renales del Hospital Dr. Domingo Luciani.

El espíritu solidario se hizo presente con el equipo de Voluntarios Bancamiga, quienes brindaron atención social y alimentos al Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA), en Gavilán (Miranda).

En el ámbito deportivo, la institución continuó respaldando al fútbol femenino con el apoyo a la Academia Integral de Fútbol Femenino Capital FC (ADIFFEM), beneficiando a 130 niñas en su formación integral.

Finalmente, la participación en la feria “Venezuela Productiva” del PNUD ratificó el compromiso de Bancamiga con los sectores estratégicos que impulsan la economía nacional.

Con estas acciones, Bancamiga no solo cierra un año de gestión exitosa, sino que se proyecta como un actor fundamental en el desarrollo y la construcción de una Venezuela solidaria, próspera e innovadora.