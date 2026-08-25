Bancamiga consolida su crecimiento impulsada por la captación en divisas

El alza en las captaciones en moneda extranjera mantiene a Bancamiga como uno de los bancos líderes del sistema financiero venezolano. Al cierre del mes de julio 2026 evidenciaron un incremento mensual de 11,09%, al ubicarse en 264.034 MM de bolívares (353,5 MM de USD).

Este resultado convierte a Bancamiga en el banco con mayor variación relativa mensual dentro del estrato grande y segundo en términos anuales, con un crecimiento de 266,45%. Tan destacado fue el desempeño que superó de manera amplia el del Sistema Bancario Venezolano (SBV), que decreció 2,82%.

La participación de Bancamiga en términos mensuales aumentó en 1,11 puntos porcentuales dentro de la banca privada y en 0,68 puntos porcentuales en el SBV.

En cuanto a captaciones en moneda extranjera escaló una posición al ubicarse en el cuarto lugar en captaciones del público dentro de la banca privada, con una absorción del 11,01% y 7,99% del sistema bancario venezolano, consolidándose como un referente en el segmento.

Y es que en julio 2026, Bancamiga cerró con 180.390 MM de bolívares (242 MM de USD), posicionándose como el tercer banco con la mayor proporción de captaciones en moneda extranjera del sistema, con un 68,32%. En términos mensuales, absorbió 2,87 p.p de la banca privada y 2,13 p.p del SBV.

Estos resultados son la respuesta al empeño de Bancamiga por ofrecer productos y servicios innovadores junto a una atención cercana y personalizada que permiten satisfacer las expectativas de sus clientes.

Activo total aumentó 15,27%

Los resultados de julio en cuanto al activo total fortalecieron la posición de Bancamiga como la sexta entidad bancaria con mayor volumen de activos en el país.

Al cierre de ese mes, el activo total ascendió a 411.017 millones de bolívares, equivalentes a 520 millones de dólares, lo que representa un aumento mensual de 15,27% y 220,58% anual, respectivamente. Y situándose Bancamiga en este período como la institución con el mayor crecimiento porcentual dentro del estrato grande.

El crecimiento promedio mensual del activo total fue de 18,53%, superando el del sistema financiero (16,72%).

En su camino a cumplir sus primeros 20 años, Bancamiga reafirma con estos resultados que está más comprometido que nunca por ser el banco moderno, cercano y sólido que sus clientes merecen.