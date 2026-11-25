Bancamiga celebró la Semana Global del Emprendimiento con el evento “El futuro del emprendimiento y los negocios en Venezuela”, un espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias que reunió a destacados empresarios, académicos y especialistas.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, explicó que la actividad se diseñó para ofrecer herramientas, conocimientos y perspectivas sobre las tendencias que están transformando el mundo de los negocios, así como los retos y oportunidades que enfrentan las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los emprendedores venezolanos en un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

“En Bancamiga hemos entendido que la capacitación de las personas con iniciativas de negocio es vital para fortalecer la actividad empresarial e impulsar el desarrollo económico del país”, aseguró.

El encuentro comenzó con la intervención de la reconocida estratega de negocios y comunicación Verónica Ruiz del Vizo, quien dictó la conferencia “Hacia dónde apunta el futuro de los negocios y cuál es el desafío para las pymes y emprendedores en Venezuela”, en la que abordó las principales tendencias que marcarán la evolución del sector empresarial en los próximos años.

La presentación de Ruiz del Vizo fue el abreboca del primer panel de discusión de la jornada, titulado “El Futuro posible hoy”, integrado por Andrés Simón González, fundador y CEO de Venemergencia; Isa Bermúdez, reconocida especialista en marketing; y el economista Ramiro Molina, quienes compartieron experiencias y visiones sobre las oportunidades que existen actualmente para innovar, crecer y consolidar negocios sostenibles en el país.

El encuentro finalizó con el panel “Nuevas dinámicas financieras y sostenibilidad empresarial”, con la participación de Mauricio Parilli, fundador de Aprendo y Emprendo; Edwin Ojeda y Sandy Gómez, docentes del IESA, quienes analizaron las tendencias financieras emergentes, la evolución de los modelos de negocio y las estrategias que permiten construir organizaciones resilientes y sostenibles.

Con esta iniciativa, Bancamiga reafirmó su compromiso con la educación, la formación empresarial y el impulso al emprendimiento, las micros, pequeñas y medianas empresas como pilares fundamentales para contribuir al desarrollo económico y social de Venezuela, generando espacios que promuevan el intercambio de conocimientos y la construcción de nuevas oportunidades para el país.