Bancamiga apuesta por la innovación sostenible con su respaldo al «Congreso Internacional de Sostenibilidad Caracas 2026»

Bancamiga participa como patrocinante del Congreso Internacional de Sostenibilidad Caracas 2026: “Alianza para la Acción Climática y la Sostenibilidad”, que tendrá lugar del 18 al 20 de marzo, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Este encuentro de alto nivel, organizado conjuntamente por la UCV, la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con el respaldo de la Embajada de Francia, reunirá a expertos globales de ocho países para debatir sobre temas urgentes para el planeta.

Para Bancamiga, este respaldo forma parte integral de su política de sostenibilidad, la cual busca generar valores compartidos con la sociedad. Al apoyar este foro, la institución ratifica su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Durante una reunión con representantes del comité organizador, el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, celebró la sinergia institucional que hace posible la realización de este evento, una oportunidad única para fomentar que las actividades económicas integren criterios para el cuidado del ambiente e impacten positivamente a la población.

“Tenemos que generar beneficios económicos y contribuir al mismo tiempo con el desarrollo sostenible, es decir, con bienestar social y empleando responsablemente los recursos que nos ofrece la naturaleza”, expresó.

Fátima Fernández, Vicerectora Académica de la UCV y organizadora del congreso, reconoció el interés y la importancia que tiene para el banco las acciones por el clima y el desarrollo en equilibro con el ambiente: “Los bancos han estado trabajando en las finanzas sostenibles y Bancamiga es uno de los que está liderando este proyecto”, afirmó.

El futuro de la banca tiene que estar en equilibro con el ambiente. Con su participación en este congreso, Bancamiga refuerza su visión de ser un motor financiero que impulsa soluciones reales contra la crisis climática.

ALTO NIVEL

Este congreso se perfila como el encuentro dedicado a la sostenibilidad “más relevante de la región tras la trascendencia de la COP, al alinear los objetivos globales con la realidad productiva local”, posicionando a “Venezuela en el mapa de la innovación sostenible”, señala un documento de los organizadores.

En este evento académico participarán más de 1700 personas entre investigadores, docentes, estudiantes y profesionales, para reflexionar sobre temas como: transición socioambiental justa, economía circular, regeneración de recursos, acción climática y resiliencia.