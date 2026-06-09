Bancamiga apoya atención médica de calidad en el Hospital San Juan de Dios

Bancamiga entregó una significativa donación al Hospital San Juan de Dios de Caracas, con el objetivo principal de fortalecer las capacidades operativas del centro asistencial y garantizar que más venezolanos tengan acceso a servicios médicos de primer nivel.

Como institución financiera comprometida con el desarrollo del país, Bancamiga enfoca sus esfuerzos de responsabilidad social en pilares fundamentales como la salud y el bienestar social. Con este aporte, el banco se suma activamente a la misión del Hospital San Juan de Dios, una institución sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para apoyar a las familias más humildes, brindándoles una excelente atención y acompañándolas a superar sus problemas de salud.

“Apoyar financieramente al Hospital San Juan de Dios es una inversión en la vida y en el futuro de miles de niños y adultos que encuentran en este centro una luz, una esperanza y respuestas de atención médica con los más altos estándares de servicios, con calidez humana y profesionalismo”, destacó José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga.

Por su parte, el doctor Luis Azpurua, Director Médico del Hospital San Juan de Dios, agradeció el apoyo de Bancamiga y aclaró que el dinero recibido será invertido en equipos médicos, siempre con la intención de atender a la población, especialmente a los más necesitados.

“Queremos dar respuesta a la clase media y a los más necesitados que requieren de los servicios de salud a un precio razonable”, remarcó el médico.

Un aliado de la salud

El Hospital San Juan de Dios es un referente en Caracas, por su equipo multidisciplinario y su infraestructura adaptada a las necesidades de la población. Solo en 2025, esta institución atendió a más de 25 mil personas por consultas externas.

El centro asistencial ofrece una amplia gama de servicios y 36 especialidades médicas, entre las que destacan consultas de especialidades pediátricas y de adultos; la unidad de diagnóstico y laboratorio; cirugía y un área de rehabilitación física.

“Nosotros estamos haciendo evidente que hay un Dios que acoge y sana a todos. En Bancamiga deben sentirse felices y orgullosos porque con Dios están intentando expandir el bien”, expresó Julio Gonzalo Parada, Director General del Hospital San Juan de Dios, sobre la acción solidaria del banco.

Con esta alianza, Bancamiga y el Hospital San Juan de Dios consolidan un esfuerzo conjunto que transforma la responsabilidad social en acciones concretas, asegurando que la salud de calidad siga estando al alcance de quienes más lo necesitan.