Bancamiga abre este sábado sus 50 agencias en el país por Operativos Kids Navidad

2 Min de Lectura
Este sábado 13 de diciembre, Bancamiga cierra su exitoso operativo Kids Navidad, que se ha convertido en una oportunidad única para que los niños y adolescentes cedulados entre 9 y 17 años comiencen su camino en el mundo financiero.

En esta ocasión como un obsequio decembrino recibirán sin costo alguno la Tarjeta de Débito Bancamiga, que en sus distintas versiones, cuenta con tecnología Contactless (sin contacto). Los niños y adolescentes pueden con su tarjeta efectuar pagos en puntos de venta, hacer recargas y pago móvil.

Para abrir su cuenta deben llevar partida de nacimiento y copia de la cédula de identidad, además de asistir en compañía de su papá, mamá o representante, que debe ser cliente Bancamiga. Si no lo es debe llevar copia de la cédula, RIF vigente, número telefónico y correo electrónico.

Los operativos Kids ofrecen la posibilidad de bancarización de una manera ágil y segura, inculcando desde temprana edad la importancia del ahorro y del manejo responsable de los recursos. Este año han permitido sumar a más de 17.100 niños y adolescentes.

Por este cierre Bancamiga abrirá entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., las agencias Altamira, La Castellana, Chacao, Parque Humboldt, Sabana Grande, Palo Verde, Cementerio, Los Próceres, Lido, Las Ibarras, Propatria, Guatire, El Hatillo, Los Teques, Maiquetía, Charallave Sur, Santa Teresa del Tuy, Galería Plaza (Maracay), Guaparo, Bulevar Plaza (Valencia), Upata, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Barinas, Maturín, Porlamar, Llano Mall, Guanare, Maracaibo, Puerto Cabello, El Tigre, Coro, Ciudad Ojeda, Cagua, Barquisimeto Este, San Cristóbal, El Vigía, Mercabar, Unare, Barrio Obrero, Mérida, Valle de la Pascua, Ciudad Bolívar, Lechería, Barquisimeto Centro, Valera, Cumaná, Calabozo, Maturín Centro y San Francisco (Maracaibo).

Para conocer los detalles de la ubicación de cada agencia visita www.bancamiga.com, sección Ubícanos.

