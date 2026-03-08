Bancamiga abre el telón de la Subasta desde este 9 de marzo

A partir de este lunes 9 de marzo, Bancamiga abre el telón de la Subasta con el fin de que sus clientes naturales y jurídicos soliciten divisas de forma oficial, a través de Bancamiga en Línea.

Con una novedosa campaña impulsada por Claudio Nazoa en la que se destaca la efectividad de la primera tarjeta Masterdebit lanzada en Venezuela, Bancamiga inició una campaña digital por distintos medios de comunicación para acercar a los venezolanos a este proceso que en Bancamiga es rápido y seguro.

En el esquema bajo la coordinación del Banco Central de Venezuela, las divisas serán aprobadas por el BCV y acreditadas en la Cuenta Moneda Extranjera Digital USD del cliente para su uso electrónico con cualquiera de las Tarjetas de Débito Bancamiga o a través de la recarga de la Tarjeta Prepagada en Divisas.

Prepárate para la subasta

Al ingresar en Bancamiga en Línea y seleccionar Operaciones en Divisas aparecerá la opción Subasta Privada. Una vez que el cliente inicie los pasos para crear la orden de solicitud de divisas, el sistema indicará de manera automática la apertura de la Cuenta Moneda Extranjera Digital USD. Aceptada las condiciones y completado el formulario en el que se debe indicar el monto solicitado y el tipo de cambio, la solicitud queda establecida.

Cuando las divisas hayan sido adjudicadas, el cliente puede utilizarla de manera inmediata al asignar su Cuenta Moneda Extranjera Digital USD a cualquiera de sus Tarjetas de Débito Bancamiga o recargando su Tarjeta Prepagada en Divisas para comprar, viajar o pagar servicios dentro y fuera del país. La asignación a la Cuenta Moneda Extranjera Digital USD se realiza desde Bancamiga en Línea o Bancamiga Suite.

Si buscas comodidad, libertad y acceso seguro a tus divisas, Bancamiga es tu mejor opción. Prepárate para la subasta a partir del día lunes.

Los recursos serán movilizados de forma electrónica con las tarjetas de d é bito Bancamiga en alianza con Mastercard .

