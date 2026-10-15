Automercados Emporium llegó a Caracas con 400 productos en oferta y atención las 24 horas

Tras 23 años de trayectoria y cinco sucursales en Guarenas y Guatire, la cadena abre en el Centro Comercial Líder con su propuesta de frescura, variedad y “Ahorro de verdad”.

Automercados Emporium inauguró su primera sucursal en Caracas, ubicada en el Centro Comercial Líder, con atención las 24 horas y 400 productos en promoción. La apertura marca una nueva etapa para la cadena, que cuenta con cinco tiendas en Guarenas y Guatire, siendo líderes en la zona.

La nueva sede ofrece estacionamiento gratuito de lunes a sábado con compras de 20 dólares o más. Los domingos, el acceso y el estacionamiento del centro comercial son completamente gratuitos.

De una frutería a una cadena de automercados

Emporium nació en mayo de 2003 como una frutería en el Centro Comercial Nueva Casarapa, en Guarenas. Durante estos 23 años, fue ampliando su oferta y su presencia hasta convertirse en una cadena de automercados muy querida por las comunidades de Guarenas y Guatire.

Según Mauricio Blanco, fundador de Emporium, la llegada a Caracas responde también a las solicitudes de clientes que querían contar con una sucursal en la capital.

Construida por familias, para familias, la marca ha crecido con el esfuerzo de personas trabajadoras que apuestan al futuro de Venezuela. Ahora busca acercar esa experiencia a los hogares caraqueños con una propuesta centrada en frescura, ahorro, variedad, calidad y atención.

Frutas y vegetales: una fortaleza desde sus orígenes

El área de Fruver sigue siendo uno de los principales atributos de Emporium. Gran parte de sus frutas y vegetales provienen de El Jarillo, con una selección enfocada en ofrecer frescura y calidad.

Esta conexión con sus orígenes como frutería se mantiene en una oferta que hoy incluye distintas categorías para resolver las compras cotidianas del hogar.

“Ahorro de verdad”: promociones que se renuevan cada semana

Una de las principales propuestas comerciales de Emporium es “Ahorro de verdad”, su promoción habitual con ofertas que se actualizan los lunes y viernes al final de la tarde, para brindar nuevas oportunidades de ahorro a sus clientes.

A esta dinámica se suman los 400 productos en oferta por la inauguración, disponibles durante aproximadamente un mes en todas las sucursales.

La cadena llega a Caracas con el objetivo de competir a través de sus precios, el servicio, la calidad y la frescura de sus productos.

Con atención las 24 horas, todos los días del año, Emporium ofrece a los caraqueños una nueva alternativa para hacer mercado en el horario que mejor se adapte a sus necesidades. Su llegada al Centro Comercial Líder abre un nuevo capítulo en una historia que comenzó con una frutería y que, 23 años después, continúa creciendo junto a las familias venezolanas.