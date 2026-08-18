Aníbal Hamilton sueña con el Latin Grammy para «El sonido de mi tierra», en alianza con Bancamiga

El destacado músico y productor venezolano Aníbal Hamilton, sorprendió nuevamente al público con su más reciente creación ‘El Sonido de mi tierra’, una canción que rinde homenaje a Venezuela y que para la emoción de todos, ha sido postulada a los Latin Grammy 2026.

En entrevista para Caraota Digital, Hamilton manifestó su felicidad frente a la receptividad que ha recibido ‘El sonido de mi tierra’, especialmente en redes sociales, por parte de los venezolanos.

«Es un proyecto mágico, maravilloso, nos tiene muy contentos. Es un homenaje a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestra música. Es un proyecto que está postulado a los Latin Grammy, nominado y eso nos tiene muy felices porque puede ser una ventana maravillosa para la música hecha en nuestro país, para que conozcan un poco más de nuestro arte, de las maravillas».

Hamilton hizo mención especial al videoclip, que fue grabado Chichiriviche de la Costa, La Guaira, donde se respira y se vive el Caribe al máximo.

«Es una obra maravillosa donde se muestra lo que somos: muestra nuestra gente, muestra nuestra música, muestra nuestras raíces con las Morenas de Chichiriviche que nos acompañan con sus tambores. Estamos muy felices con el proyecto ‘El Sonido de Mi Tierra’.

En cuanto al nacimiento de esta canción aseguró que fue muy orgánico.

«Ya teníamos varias frases, no sé, en el estudio y sale Beatriz diciendo «Oye, tengo esta idea, ¿qué podemos hacer?». Y ella hace este sonido empezando la canción y el post se fue viral. El post tiene casi 2 millones de reproducciones. Las personas empezaron a decir que les gustó la música y eso nos llevó a producirla porque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar».

El también ingeniero de sonido, comentó que después de haber producido la canción de Venezuela, tenían imágenes e hicieron esa colaboración que la subieron a las redes sociales, se dieron cuenta de que tenían que hacer un homenaje mucho más allá de que quedara en ese post que ya la gente lo está utilizando para hacer sus videos, y ahí es donde nació El Sonido de Mi Tierra.

APOYO DE BANCAMIGA A «EL SONIDO DE TIERRA»

Aníbal Hamilton su emoción y agradecimiento al apoyo que ha recibido de parte de Bancamiga y de los venezolanos de cara a septiembre cuando se revelarán los nominados al Latin Grammy.

«Bancamiga está apoyando el lanzamiento de ‘El Sonido de Mi Tierra’, un programa donde le podemos mostrar al mundo nuestra música, nuestra cultura. La verdad, estamos muy felices de esta unión, esta alianza que estamos haciendo con Bancamiga, a nivel de patrocinio para mostrar las cosas buenas hechas en Venezuela».

Hamilton agregó que es un sueño para cualquiera poder contar con una institución como Bancamiga y poder caminar de la mano juntos.