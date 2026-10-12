Alianza de alto octanaje: Fauci Group y Liqui Moly inician un nuevo ciclo en el mercado automotor venezolano

El mundo del motor exige precisión, rendimiento extremo y una logística implacable. Bajo esta premisa, los salones del Hotel JW Marriott Caracas se convirtieron el pasado sábado 10 de octubre en la pista de despegue de la alianza automotriz más potente del año: Fauci Group asume formalmente la distribución oficial de Liqui Moly en Venezuela.

Con el acelerador a fondo, esta unión estratégica inyecta la máxima calidad de la ingeniería alemana en las venas del parque automotor nacional, respaldada por un inmenso músculo logístico que garantiza tracción, seguridad y entrega de costa a costa.

El Motor de la alianza: Tracción nacional y ADN alemán

Fauci Group demuestra nuevamente su peso en la industria con una infraestructura demoledora que ha evolucionado desde sus inicios en 2015. Nelson Guédez, director comercial de la compañía, destacó cómo pasaron de un equipo inicial de 20 asesores a contar hoy con un escuadrón de 150 especialistas comerciales, una penetración confirmada en más de 9.000 clientes a nivel nacional, un centro de distribución de 10.000 metros cuadrados y una flota propia de 50 camiones pesados listos para dominar el asfalto.

“Las firmas de prestigio global son sumamente selectivas al momento de otorgar sus representaciones, pues buscan socios estratégicos que compartan sus valores, su pasión y el rigor que exige la ingeniería alemana”, afirmó Guédez.

Por su parte, José Velásquez, representante de Liqui Moly para Latinoamérica y el Caribe —quien acumula tres décadas de experiencia en el sector—, subrayó que el crecimiento de la marca en la región se ha quintuplicado en los últimos tres años, atendiendo 11 países mediante 25 distribuidores. Liqui Moly, con presencia en más de 150 naciones y un catálogo global que supera los 4.000 artículos, ha visto en Venezuela un terreno fértil para su expansión: «Lo que está sucediendo en Venezuela es impresionante. Lo que va a suceder en Venezuela es impresionante», aseguró Velásquez, reforzando la apuesta conjunta.

Telemetría del mercado: El reto bajo el capó

La jornada contó con la «telemetría» del economista Asdrúbal Oliveros, quien entregó proyecciones que suben las revoluciones del sector: el mercado automotor venezolano podría cerrar el 2026 superando la barrera de los 50.000 vehículos nuevos vendidos (marcando un crecimiento del 8% este año y un 15% proyectado para 2027). De mantenerse la tendencia, el país podría alcanzar las 70.000 unidades en dos años y superar las 100.000 en un plazo de cinco.

Sin embargo, la verdadera batalla de resistencia se libra en el parque automotor existente. Oliveros advirtió sobre el peligro latente de la informalidad y la falsificación de productos en el mercado de lubricantes, citando la alarmante incautación reciente de 60.000 litros de aceites piratas solo en el estado Aragua.

Ante esta amenaza, la dupla Fauci Group y Liqui Moly se erige como un blindaje absoluto para el consumidor. Para garantizar la autenticidad, Velásquez anunció que la trazabilidad será un eje central: los envases de Liqui Moly incorporan códigos QR de seguridad que permiten conocer la fecha de elaboración y certificar la cadena de distribución, asegurando que cada gota de tecnología llegue de forma lícita, pura y adaptada a las normativas del país.

Educación en los «pits»: El portafolio y el fin del mito «aceite es aceite»

La alianza arranca motores con la introducción progresiva de un portafolio inicial de más de 100 productos de alta gama orientados al segmento automotriz a gasolina, con miras a expandirse posteriormente hacia las líneas diésel, industrial y racing.

Pero el objetivo va mucho más allá de dominar los estantes comerciales; se trata de instaurar una verdadera cultura automotriz técnica y derribar el peligroso mito de que «aceite es aceite». «La sangre todos tenemos, pero no podemos usar cualquier tipo de sangre.

Con un motor ocurre igual: hay que utilizar el lubricante adecuado para cada diseño», explicó enfáticamente Velásquez, detallando cómo los motores modernos exigen formulaciones y homologaciones específicas (como las requeridas por Audi y Volkswagen).

Para consolidar esta visión técnica y elevar el estándar de mantenimiento del país a niveles internacionales, Fauci Group y Liqui Moly anunciaron la creación de una escuela de formación conjunta pautada para 2027, diseñada para capacitar integralmente a mecánicos y asesores de mostrador.

El Veredicto: El mercado venezolano exige soluciones premium para prolongar la vida y maximizar la potencia de sus motores, pero también exige confianza absoluta en quien las provee. Con Liqui Moly aportando la química perfecta y Fauci Group controlando con autoridad la logística y alcance comercial, el sector está listo para engranar la siguiente marcha con la máxima fiabilidad.

NOTA DE PRENSA