¡A SOLO 48 HORAS! Big Home abre sus puertas en Caracas con una apuesta por el país

La espera terminó. Este viernes 13 de marzo, a las 9:00 a. m., abre oficialmente Big Home, la megatienda que llega para transformar el concepto de hogar en Venezuela.

Ubicada en el Boulevard de Sabana grande diagonal al Banco de Venezuela, este espacio gigante concentra más de 50 mil productos de tendencia mundial en un solo lugar.

ESIM
¡Descubre la revolución en datos móviles para viajeros! ESIM: conectividad para viajes
Leones del Caracas conquistó Copas CLX Samsung en presente zafra de la LVBP
La famosa marca brasilera LIVE! llega oficialmente a Venezuela

Más allá de la magnitud del proyecto, hay un mensaje de resiliencia detrás. En palabras del presidente de la marca: “Somos quienes construimos desde las situaciones más adversas”.

Esta apertura es un reflejo de ese compromiso con quienes aman tener lo mejor en su hogar y buscan calidad sin salir de Caracas.

¿Qué seria lo primero que comprarías en la nueva sede de Big Home?

