85 años ininterrumpidos cuidándote muy de cerca: El legado de bienestar de Laboratorios Farma

Laboratorios Farma, empresa farmacéutica de origen suizo fundada en Venezuela en 1941, conmemora este 2026 sus 85 años de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como referente de calidad farmacéutica, respaldando la salud de la sociedad venezolana.

Para Laboratorios Farma, 85 años no son sólo un número, son un legado vivo de confianza y expansión, millones de historias compartidas, en donde su mayor orgullo no está en el tiempo recorrido, sino en la gente a la que han acompañado.

Desde su fundación en 1941, la empresa dio un paso audaz al abrir Farma de Colombia en 1960, convirtiéndose en la primera transnacional farmacéutica nacida en los Andes. Hoy, comercializan sus productos en 13 países de la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Calidad internacional, hecha en Venezuela

Laboratorios Farma mantiene su ventaja competitiva fabricando localmente bajo estándares globales. Prueba de esto, es que son el primer y único laboratorio venezolano certificado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) de Colombia, en Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio. Adicionalmente, su moderna planta de producción en Maracay, ha sido reconocida con galardones en Europa y la región por su excelencia tecnológica, arquitectónica y cuidado al medioambiente.

Arturo Gómez Kuster, CEO y Presidente de la Junta Directiva del Grupo Farma, comenta: «El contar con esta certificación permite a nuestra organización producir localmente y exportar a los países de la región, como venimos haciendo desde hace algunos años».

Laboratorios Farma ha mantenido inversiones continuas en maquinaria y equipos de vanguardia; impulsando de manera significativa su capacidad productiva y permitiendo exportar con éxito a mercados estratégicos como Perú y Ecuador bajo estándares de calidad garantizada.

Innovación al servicio del venezolano

En los últimos tres años, han lanzado un total de 30 productos al mercado venezolano. Laboratorios Farma es sinónimo de marcas, como Teragrip, Calcibon, Ninazo, Femmex, entre otras, en el segmento de venta libre (OTC).

En el área de receta médica (Rx) cuentan con marcas como Colypan, Notolac, Valpron, Fitex, Hidroten, además de otras destacadas.

En cuanto a sus licencias, se encuentran en constante innovación, lanzando productos como Pepto-Bismol, Vick, Cebion, Augmentin, junto con opciones relevantes adicionales, fortaleciendo su portafolio a través de diferentes aliados.

Este año 2026, tienen previsto el lanzamiento estratégico de nuevas moléculas innovadoras para satisfacer las necesidades terapéuticas de los venezolanos, las cuales irán develando progresivamente.

Nuevas líneas y alianzas que marcan la diferencia

En octubre de 2025, Laboratorios Farma lanzó AVENIR, su nueva división comercial dedicada a productos de alta especialidad, como oncológicos, reumatológicos y hematológicos, representando a laboratorios líderes. En donde esperan registrar unos 35 productos en estas áreas terapéuticas clave para estabilizar su disponibilidad y atender necesidades críticas de la población venezolana con calidad garantizada.

La empresa respalda al gremio médico venezolano y sociedades, mediante educación médica continua de vanguardia en congresos, talleres y eventos de alto nivel científico. Impulsando iniciativas como el SUMMIT Farma, el cual cuenta con cuatro ediciones anuales y la Cumbre Farmacéutica; ambos puntos de encuentro de referencia para la actualización científica.

Responsabilidad Social para seguir ¡cuidándote muy de cerca!

La base fundamental de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial es el programa »Dejando Huella», gestionado por ASOFARMA, su Asociación Civil, el cual va más allá de la salud comunitaria, impulsando iniciativas educativas, ambientales y de solidaridad social, como el apoyo a Hogares Bambi y el Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier.

Laboratorios Farma continúa expandiendo su sello venezolano de calidad a nuevos mercados regionales en 2026, con innovación constante y compromiso inquebrantable. Como resume Arturo Gómez Kuster: «Continuamos comprometidos con la sociedad venezolana, el gremio médico, farmacéutico, grandes, medianos y pequeños distribuidores, así como con farmacias individuales y cadenas con presencia a nivel nacional y regional. Todos quienes forman parte de esta cadena de valor, son aliados esenciales en nuestra misión de llevar opciones terapéuticas seguras y eficaces a cada hogar, fortaleciendo juntos un legado de confianza que trasciende fronteras».

Acerca de Laboratorios Farma

Grupo Farma multinacional fundada en 1941, con presencia en la región Andina y Centroamérica, cuya misión es desarrollar, fabricar, comercializar y representar productos y servicios de calidad para la salud y el bienestar de sus consumidores, apoyando al gremio médico y farmacéutico.

Para más información visite: www.laboratoriosfarma.com

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