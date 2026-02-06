Mérida se prepara para la 6ta edición del desafío Gran Fondo Collado del Cóndor

El Gran Fondo Collado del Cóndor (GFCDC) ha anunciado oficialmente su 6ta edición, para el próximo 22 de marzo de 2026, en el estado Mérida.

Luego del hito histórico de establecer un Récord Guinness en su 5ta edición, este evento, organizado por Ultrabikex, se consolida como la prueba más exigente del ciclismo nacional.

Para esta edición del Gran Fondo Collado del Cóndor, esperan reunir a más de 1.000 ciclistas de diferentes niveles. De acuerdo a los detalles ofrecidos en rueda de prensa, desde la ciudad de Caracas.

El imponente recorrido, de 123 kilómetros desde Estanque, así como sus otras 3 distancias: de 80 km desde Mérida, de 46 km desde Cacute y de 26 km desde Mucuchíes; culminan en la majestuosidad del Collado del Cóndor (Pico El Águila) a 4.118 msnm.

EL LEGADO DE UN RÉCORD MUNDIAL

El Gran Fondo Collado del Cóndor es un trazado que ya forma parte de la historia grande del deporte. Tras el éxito de la quinta edición, donde se estableció oficialmente el Récord Guinness del ascenso más largo, el evento ha puesto los ojos del mundo sobre las montañas merideñas.

Este hito internacional no solo certifica la dureza y belleza de la ruta, sino que también respalda la capacidad organizativa de Ultrabikex para llevar a cabo una de las hazañas ciclísticas más imponentes del planeta.

Participar en esta sexta edición significa rodar sobre un camino de leyenda, avalado por los estándares de excelencia más exigentes del mundo.

GRAN DESPLIEGUE LOGÍSTICO

El despliegue logístico para un evento de esta magnitud es titánico. Al respecto, Jenny Castro, Directora General del GFCDC, enfatizó el esfuerzo conjunto detrás de la carrera.

“Desde la organización, trabajamos incansablemente para garantizar que cada detalle esté a punto el día del evento. Esto solo es posible gracias a la estrecha coordinación con los entes del Estado, los cuerpos de seguridad y prevención, junto a un valioso equipo de colaboradores y voluntarios que año tras año demuestran una verdadera vocación de servicio para resguardar y llevar a nuestros atletas a una experiencia inigualable», afirmó Castro.

CONCURSO DE BARRAS

La experiencia del GFCDC comenzará oficialmente los días 20 y 21 de marzo en las instalaciones del Hotel Belensate (hotel sede) con la expo «Chilling Time». Este espacio será el punto de encuentro para la entrega de kits, charlas técnicas, competencias en tarima y actividades recreativas.

Además, Jenny Castro recordó que la pasión del evento se extiende a las comunidades locales: «Esta edición contará nuevamente con nuestro tradicional Concurso de Barras, donde las comunidades del Páramo y unidades educativas podrán participar activamente. Habrá dotaciones deportivas para las escuelas y comunidades organizadas que demuestren el mejor apoyo a los ciclistas en la ruta».

LA PROYECCIÓN DE MÉRIDA

Camilo González, CEO de Ultrabikex, destacó que, con más de 800 atletas ya registrados, el desafío es cada vez mayor.

«Proyectamos a Mérida como un destino turístico deportivo de élite. Invitamos a quienes aún no se han sumado a realizar su registro con tiempo bajo nuestro lema: ‘La vida es un viaje, disfruta la ruta’».

González, quien también ha sido atleta tanto del ciclismo como del atletismo, hace una invitación a los ciclistas a mejorar su preparación.

«Dada la naturaleza técnica de cada distancia y el ascenso acumulado que desafía los límites de la resistencia, la organización del GFCDC hace un llamado a la responsabilidad de los participantes. Conquistar un desnivel que culmina a más de 4.000 metros de altura exige una planificación rigurosa, entrenamientos de fondo y una adecuada aclimatación. No se trata solo de potencia en las piernas, sino de una preparación integral —física, nutricional y mental— que permita a cada ciclista enfrentar las condiciones de

hipoxia y las bajas temperaturas del Páramo merideño con seguridad.»

UN EVENTO DE INCLUSIÓN

La ruta del GFCDC es, ante todo, una celebración de la voluntad humana. A lo largo de sus ediciones anteriores, el evento ha contado con una participación significativa e inspiradora de atletas con discapacidad, quienes han demostrado que no existen barreras imposibles de superar cuando hay determinación.

Estos deportistas no solo enfrentan el exigente ascenso al páramo con una entrega ejemplar, sino que su presencia inyecta una energía vibrante y una dosis extra de motivación a todo el pelotón.

Su participación es un pilar fundamental del Gran Fondo, recordándonos que el ciclismo es una herramienta de inclusión poderosa y que la meta en el Collado del Cóndor pertenece a todo aquel que se atreva a soñar en grande.

LOGÍSTICA PARA EL ESPECTADOR

La organización hace un llamado a familiares y acompañantes a estar atentos a las redes sociales oficiales de @ultrabikex y @ultrabikex.eventos, donde se publicarán próximamente los detalles sobre movilidad, puntos de hidratación y zonas seguras para el público durante los 123 km de recorrido.

PATROCINANTES Y ALIADOS

La realización de un evento de la talla del GFCDC es posible gracias al firme respaldo de empresas y marcas que creen en el deporte como motor de cambio y desarrollo.

Entre los que se cuentan Bancamiga, Nestlé-Savoy, Toyota Bridelo, Laboratorios Valmorca, Latinbien, Hotel Belensate, Hammer Nutrition, La Mega, Estei, Somos Mérida, Avior a Airlines, Probiótica, TIFOSI, UBX indumentaria y WAHOO.