3era Edición de FERIHELADO llega del 20 al 22 de noviembre en Caracas y esto es todo lo que debes saber

Llega la cita más importante del sector de la heladería, Venezuela se transforma y escala a un nuevo nivel. FERIHELADO 3ra Edición 2026 muda su epicentro a el C.C. Líder de Caracas del 20 al 22 de noviembre de 2026, reuniendo a las marcas más prominentes, proveedores, emprendedores y referentes globales de la industria.

​Bajo el lema «El dulce frío nos une», la exposición organizada por FEXVEN abre la venta para tres jornadas de negocios, actualización profesional, degustaciones y competencia técnica de estándar mundial.

​Jurado internacional de Italia y Argentina en la Competencia Nacional

​La gran novedad de esta 3ra edición radica en el salto de calidad en la Copa de Heladería Artesanal. El Jurado contará por primera vez con la presencia del Maestro Gelatero Sergio Dondoli, – 2 veces campeón mundial de Gelateria – y Vicepresidente de la Gelato World Cup. También, El Maestro Gelatero y presidente de la Asociación Argentina de Fabricantes de Helados Artesanales, Maximiliano Maccarrone, quienes junto a destacados Maestros Heladeros venezolanos tendrán la tarea de elegir al Campeón de esta 3ra edición.

​Este jurado evaluará en vivo a los 07 competidores participantes, bajo estrictas métricas internacionales de balance de fórmula, textura, cremosidad y overrun (sobre aumento), vinculando así directamente el talento venezolano con la élite del sector gastronómico internacional.

​Lo más destacado de la edición 2026

​ Pabellón y Catas «Made in Italy»: Impulsado por CAVENIT , ofreciendo catas guiadas, maridajes y demostraciones técnicas sobre el auténtico Gelato .

​ Zona de Degustación y Experiencias: Espacio de encuentro directo entre el público asistente y las propuestas heladeras más innovadoras del país.

3 días de Conferencias, con invitados especiales:

✔ Gabriel Di Donato / El verdadero negocio

✔ Amber Piña / Formular helados saludables

✔ Qué saber para comer un buen gelato / Chef Stefano Valinotti

​Aval e instituciones aliadas FERIHELADO cuenta con el auspicio de Gelato World Cup, Copa América de Heladería, Canares, Cámara Nacional de Restaurantes, Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa (CCIAVF) y Cámara Venezolana de Refrigeración (VENACOR).

​Coordenadas y venta de entradas

Lugar: Nivel Eventos (C.C. Líder, Av. Francisco de Miranda, Caracas).

Fechas: Del 20 al 22 de noviembre de 2026.

Horarios de atención:

​Viernes 20: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado 21: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo 22: 11:00 a.m. a 7:00 p.m



Boletería: Entradas a la venta a través de MakeTicket (maketicket.com.ve) y taquillas del evento.

Información oficial: @Ferihelado www.ferihelado.com