Vuelven a ver en situación de calle a la exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase

La exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, fue vuelto a ver en situación de calle, apenas tres meses después de que un fan lo reconoció e inició una colecta para ayudarlo.

En esta oportunidad, puede verse a Tylor con un rostro completamente desmejorado y ropa vieja, en las afueras de un almacén de Riverside, California.

La mujer que lo grabó le pregunta: ¿»Estuviste en el canal Disney»?, a lo que Chase responde: «En Nickelodeon».

«Ah, en Nickelodeon», dice quien lo filmó, y acto seguido le pregunta en qué programa. «En Guía de supervivencia escolar desclasificada de Ned», contesta Tylor.

«Eras un niño en ella, ¿eh? Sí», agrega la mujer, a lo que el exactor asiente, y ella le dice que se acuerda de él.

Allí finaliza la grabación, pues a Chase se lo nota apurado y confundido. La publicación de este material generó la reacción de varios usuarios en las redes sociales, quienes se mostraron contrariados por la situación.

ÉXITO TEMPRANO EN SU CARRERA

Cuando Tylor Chase tenía alrededor de 15 años, saltó a la fama por su participación en Guía de supervivencia escolar desclasificada de Ned, una serie del canal Nickelodeon.

En dicha comedia, que se emitió entre 2004 y 2007, interpretó a Martin Qwerly, un adolescente competitivo, que siempre estaba preocupado por ser el número uno de la clase.

Además de esto, Chase tuvo papeles en otras producciones televisivas y cinematográficas. Entre ellas, Everybody Hates Chris (2005) y Good Time Max (2007). También hizo el doblaje del personaje Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire (2011), según lo reseñado por el medio argentino Clarín.

Luego de aparecer en las pantallas, en 2014, abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y actuaciones. Sin embargo, sus apariciones eran esporádicas, y finalmente dejó de publicar en octubre de 2021. Desde entonces, había permanecido fuera del ojo público.

Este año, inesperadamente, se conoció que, a sus 36 años, vive en situación de calle por sus obvios problemas de adicción, que han sido incluso ventilados por su madre, quien advierte que su hijo necesita ayuda.