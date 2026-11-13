¿Vuelve la capa roja? La revelación que hizo Henry Cavill sobre Superman que emocionó a los fans

El actor Henry Cavill volvió a emocionar a los fanáticos de DC Studios al no cerrar la puerta a un posible regreso como Superman, asegurando que «nunca diría nunca» a ponerse la capa roja una vez más.

Durante una entrevista reciente, le preguntaron al actor británico si estaría dispuesto a volver a interpretar al Hombre de Acero en el futuro, por ejemplo, en una historia con una versión más madura del héroe. Ante esto, Cavill respondió con mucho cariño hacia el personaje, recordando que disfrutó muchísimo su etapa interpretándolo y afirmando que hoy en día no descarta ninguna oportunidad.

«Hay muchas historias fantásticas. Siempre hay muchas oportunidades. Nunca digas nunca. Me la pasé muy bien interpretando a Superman en el pasado», expresó.

Sus palabras llegan justo en un momento lleno de cambios dentro de DC Studios tras la salida de sus antiguos directivos, lo que ha hecho que muchos seguidores sueñen con verlo de vuelta.

Aunque todavía no hay nada firmado ni oficial, el actor confesó que el personaje sigue siendo muy especial para él, especialmente desde que su pequeña hija vio un juguete de Superman y dijo emocionada: «¡Es papá!».

LA SALIDA DEL PERSONAJE

La salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, fue anunciada en noviembre tras la reestructuración de Skydance, por lo que se volvió a poner el futuro de Superman bajo discusión. Jeremy Latcham asumirá como presidente y director creativo desde el 1 de diciembre.

El antecedente explica por qué la reestructuración despertó expectativas entre los seguidores del actor. Cavill anunció en octubre de 2022 que volvería como Superman, después de un cameo no acreditado en Black Adam. Dos meses más tarde informó que no regresaría tras reunirse con Gunn y Safran, reseñó Infobae.