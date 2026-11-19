La areoa venezolana volvió a conquistar paladares internacionales en medio de la antesala del Miss Universo 2026.

En esta ocasión, la protagonista fue la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, quien no ocultó su entusiasmo tras probar por primera vez una tradicional arepa venezolana en Puerto Rico.

El divertido momento fue compartido en redes sociales por la comunicadora venezolana Katherine Coromoto. Ella invitó a la exreina danesa a degustar una clásica «pelúa», rellena de carne mechada y queso amarillo.

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Antes de darle el primer mordisco frente a la cámara, Kjær Theilvig confesó su expectativa por este plato típico.

«Va a ser mi primera vez comiendo la arepa venezolana, nunca he tenido esto antes y es mechada, se llama pelúa. Veamos, esto va a ser un buen bocado», comentó.

LA REACCIÓN DE LA EXREINA AL COMER AREPA

Su reacción al probarla fue inmediata y espontánea. Entre risas y evidente sorpresa por la combinación de sabores, la danesa aseguró que le encantó.

«Esto es increíble, me encanta. Espera, esto es súper bueno, como salado, delicioso. En Dinamarca no tenemos esto», expresó.

La experiencia fue tan buena que la Miss Universo 2024 bromeó con llevar la receta a su país natal. «Voy a importar esto a Dinamarca, voy a intentar hacerlo en casa», afirmó ante las cámaras.

El clip rápidamente generó una ola de comentarios positivos entre los seguidores de los certámenes de belleza. Los fanáticos aplaudieron la cercanía y sencillez de la modelo con la gastronomía venezolana. Esto ocurre justo cuando el país se prepara para la gala final del próximo 24 de noviembre en San Juan, donde compite la representante criolla Clara Vegas Goetz.