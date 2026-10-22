«Volver al futuro»: El secreto detrás de la famosa película y las predicciones que no se cumplieron en 2015

Los fanáticos de Back to the Future (Volver al Futuro) celebraron el 21 de octubre el día de la saga tras recordar el momento en que los protagonistas llegan a bordo del DeLorean al futuro, exactamente al 21 de octubre de 2015.

Desde entonces se convirtió en una ocasión para rendir homenaje a sus personajes y mantener vivo el legado de la trilogía.

Vale recordar que Volver al futuro nació cuando el guionista Bob Gale vio el anuario escolar de su padre y se preguntó si habrían sido amigos de jóvenes.

La película imaginó que el 21 de octubre de 2015, existirían autos voladores, aunque ya Tesla lanzó el primero este año, patinetas flotantes y zapatillas con ajuste automático, predicciones que no se cumplieron. Algunos de esos inventos siguen perteneciendo a la ciencia ficción y otras forman parte de nuestra vida cotidiana.

Tecnología que aparecían en la película también se acercaron a la realidad. Tales como los pagos electrónicos, los terminales bancarios inalámbricos, los lentes inteligentes, los relojes conectados y los sistemas de automatización del hogar. Los drones también tuvieron su lugar en aquel futuro imaginado: uno paseaba a un perro y otro tomaba fotografías para un diario.

Según el guionista y cocreador Bob Gale, la mayoría de las predicciones fueron bromas. En particular la relacionada con el béisbol, donde los Cachorros de Chicago ganaban la Serie Mundial.

«La predicción más descabellada era que los abogados serían abolidos en el futuro. No esperábamos que eso ocurriera, pero pones cosas en la película que vas a disfrutar», dijo Gale.