Viviana Gibelli vuelve a la televisión venezolana: Este es el programa que ahora tendrá en Venevisión

La icónica animadora, actriz y empresaria Viviana Gibelli confirmó su esperado regreso a la televisión venezolana.

En ese sentido, ocupará un espacio estelar dentro de la programación de fin de semana de Venevisión a partir de este próximo sábado, 10 de octubre, a las 7:00 p. m.

«La audiencia podrá disfrutar de conversaciones honestas, humanas, cercanas y polémicas en la voz de grandes personalidades, nacionales e internacionales», señaló Venevisión en nota de prensa.

Durante los últimos años, la carismática presentadora se dedicó por completo a expandir su canal oficial de YouTube, donde ya acumula una comunidad de más de 810.000 suscriptores.

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UN NUEVO HITO PARA EL ENTRETENIMIENTO

Según reseñó el comunicado de prensa de Venevisión, el proyecto televisivo busca emocionar a los espectadores de las viejas y nuevas generaciones a través de historias de vida muy humanas.

«Las historias contadas por Viviana Gibelli prometen emocionar a los espectadores a través de conversaciones profundas que han dado de qué hablar alrededor del mundo. Sin duda, esta alianza con Venevisión es un nuevo hito en la carrera profesional de una de las figuras más reconocidas y emblemáticas de la televisión venezolana», acotó la planta televisiva.

La incorporación de la célebre conductora representa uno de los movimientos más fuertes del canal para reforzar su bloque de variedades nocturno de los fines de semana.

Los fanáticos y colegas de la industria del entretenimiento reaccionaron con profunda alegría ante el anuncio del retorno de una de las figuras más emblemáticas de la televisión nacional.