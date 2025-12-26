Caraota Show

VIRAL: Shaquille O’Neal se estrelló contra una pantalla gigante en pleno programa televisivo, todo quedó grabado

O’Neal

El ex basquetbolista Shaquille O’Neal protagonizó una de las escenas más virales de esta Navidad al atravesar por completo una de las pantallas gigantes que decoraba un estudio de televisión.

Los hechos ocurrieron durante el análisis de uno de los partidos de la jornada navideña de la NBA. Shaquille O’Neal estaba sentado cuando Kenny Smith, uno de los panelistas, le tumbó de un manotazo su sombrero.

De inmediato, el ex basquetbolista se levantó y comenzó a correr tras su compañero hasta alcanzarlo. No obstante, en ese momento Smith empujó suavemente a O’Neal de 2.16 metros de altura y más de 145 kilogramos, quien terminó cayendo aparatosamente contra la pantalla, a la que atravesó de inmediato. Tras la caída todo el panel comenzó a reírse a carcajadas y el momento no tardó en hacerse viral.

“Shaq acaba de atravesar una pared”, escribió la cuenta de la cadena ESPN. Mientras que las redes sociales del programa añadieron: «Atravesó el tablero como si fuera de papel».

Shaquille O’Neal fue uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA por su potencia física debajo del aro.

Como profesional disputó 19 temporadas y ganó cuatro anillos (tres con los Lakers y uno con Miami Heat). En la temporada 2000 le dieron el premio de MVP y recibió el galardón como mejor jugador de las finales en 2000, 2001 y 2002.

Además, fue dos veces máximo anotador de la competencia y es integrante del Salón de la Fama.

