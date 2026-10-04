VIRAL: Shakira y Dua Lipa emocionaron al público con un duo histórico cantando ‘Antología’

(EFE).- La británica de origen albanés Dua Lipa se ha convertido este sábado en la inesperada estrella invitada de la residencia de conciertos que Shakira está celebrando en Madrid como cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Aunque eran muchos los que especulaban con Maluma como posible acompañante este fin de semana de su paisana colombiana, sobre todo porque recientemente sumaron una nueva colaboración con la canción ‘Agua’, finalmente la sorpresa ha llegado desde otro punto del planeta.

Dua Lipa y Shakira han consumado de esta forma un dúo que nunca antes se había producido, ni en un estudio ni en un escenario. Para la ocasión, aunque barajaban dos opciones según han confirmado fuentes de la organización a EFE, se ha optado finalmente por interpretar juntas ‘Antología’, de su emblemático disco ‘Pies descalzos’ (1995), donde la británica destacó por su perfecta pronunciación en español.

Shakira y Dua Lipa unen sus voces en España para regalarnos una versión inolvidable de “Antología”. 😍 ¿Qué te parece esta versión? 💖 Video por: @artistpublicist pic.twitter.com/6F6TdwYlel — EstiloDF (@EstiloDF) October 3, 2026

INVITADOS DE LUJO

Artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo acompañaron de manera sorpresa a la autora de ‘Las de la intuición’ en los conciertos celebrados durante su residencia.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando dio comienzo esta residencia histórica de Shakira en el recinto del Ibedrola Music de Madrid, donde ha erigido su propio estadio y una «miniciudad» alrededor como punto de encuentro y de celebración de la cultura latina en el mundo.

De los 12 conciertos que tenía previsto ofrecer inicialmente, ya se han celebrado ocho y aún tiene previstas más citas este mismo domingo, 4 de octubre, y de nuevo el próximo fin de semana, los días 9, 10 y 11 de octubre.

Concebida como el broche de su actual «tour», ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ha sido certificada como la gira latina más taquillera de la historia, con hitos como haber congregado a 400.000 personas en el Zócalo de la capital mexicana. EFE