VIRAL: Shakira llevó de sorpresa a Manuel Turizo a su show en Madrid, cantaron «Copa Vacía» por primera vez juntos

La espera de los fanáticos llegó a su fin. La estrella colombiana Shakira sorprendió a miles de asistentes en la ciudad de Madrid. El motivo fue la aparición especial de su compatriota Manuel Turizo sobre el escenario.

Ambos artistas interpretaron por primera vez juntos su exitosa colaboración titulada «Copa Vacía». El tema fue lanzado originalmente en el año 2023. Sin embargo, no se les había visto compartir la tarima.

El público madrileño estalló en gritos desde el primer segundo de la música. La química entre los dos colombianos se robó todas las miradas.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de videos grabados por los seguidores presentes en el estadio.

«Fue un placer compartir escenario contigo», expresó el cantante colombiano tras agradecerle a Shakira por la invitación.

Por primera vez juntos en directo: Shakira y Manuel Turizo cantan “Copa Vacía” en Madrid. Una colaboración que llevaba desde 2023 esperando este momento sobre un escenario… y tenía que ser en el Estadio Shakira. @shakira @ManuelTurizoMTZ pic.twitter.com/TH3wYrazqn — Artist Publicist (@artist_publi) September 27, 2026

Desde que empezó su residencia en Madrid, la cantante ha dado seis conciertos y ha tenido tres artistas invitados, entre ellos Alejandro Sanz, Laura Pausini y ahora Manuel Turizo.

Incluso, Shakira también invitó de sorpresa a Ghetto Kids, quienes también hicieron parte de esa noche tan especial.