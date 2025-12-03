VIRAL: Salieron en un video de Daddy Yankee lanzando fuegos artificiales y ahora los busca la policía

Las autoridades colombianas están tras la pista de los habitantes de un apartamento de la ciudad de Medellín, luego de que el cantante puertorriqueño Daddy Yankee publicó un video en donde se les aparecía lanzando fuegos artificiales.

Daddy Yankee estuvo presente durante la alborada de Medellín. Como es tradición en la ciudad colombiana, los habitantes le dieron la bienvenida a diciembre y a la Navidad lanzando fuegos artificiales.

El boricua quedó impactado por el impresionante espectáculo y difundió en sus redes sociales un video desde la ciudad. En uno de ellos se puede ver a unas personas lanzando pirotecnia desde la ventana de su apartamento.

@daddyyankee Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonriele a la vida ❤️‍🔥 ♬ Sonríele – Daddy Yankee

El propio Daddy Yankee usó sus redes sociales para celebrar la experiencia. «Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida», dijo el cantante mientras compartía el video.

BUSCAN A PERSONAS DEL VIDEO

Aunque pueda parecer algo inofensivo, el video no pasó desapercibido entre las autoridades de Medellín. La Policía Metropolitana afirmó que se trató de una acción «irregular y peligrosa» para la ciudadanía.

«La norma en Colombia establece lo que se aplica un comparendo por la quema y manipulación por no expertos, en este caso se le aplicaría la multa a quienes lo estaban realizando desde dicho edificio», dijo una fuente a El Tiempo.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no han identificado a las personas que se aprecian en el video. Igualmente, las investigaciones siguen abiertas y se está considerando la gravedad de la multa que se aplicará.

Medios colombianos recordaron que es ilegal la activación de artefactos pirotécnicos por personas no autorizadas. Igualmente, la policía subrayó que estas prácticas están reservadas para personal especializado.