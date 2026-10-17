VIRAL: Revelaron la millonaria cifra que aspira recaudar el Teletón Venevision 2026 por afectados de los terremotos

El país se mantiene expectante al comienzo del teletón «Unidos por Venezuela», que se llevará a cabo este sábado. En vísperas del evento, el canal Venevisión reveló cuál es la meta oficial de recaudación.
Junto a varios invitados del teletón, la presentadora Nieves Soteldo anunció al país que la meta del Teletón Venevisión 2026 son 1,5 millones de dólares. Los fondos serán destinados a los afectados en el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.
«Esas personas que todavía necesitan nuestra ayuda, porque en la unión de todos está la fuerza, Venezuela. Y para eso está Venevisión aquí, para brindarle esa mano amiga a todos los que lo necesitan. Por eso estamos aquí, muchachos», dijo.
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El equipo de Venevisión manifestó su confianza en que los espectadores podrán colaborar para cumplir el objetivo. «Felices estamos de compartir las buenas nuevas con ustedes y sabemos que no solamente vamos a llegar a esta meta», acotó Ruiz.
FAMOSOS EN EL TELETÓN
El teletón contará con estudios simultáneos en Caracas, Miami y Ciudad de México. La transmisión comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta medianoche. Se podrá sintonizar en Venevisión, Univisión, RTVE Play y Éxitos 99.9 FM, entre otros.
Contará con la presencia de artistas de la talla de Oscar D’León, Yuri, Emmanuel, Carlos Baute, Frank Quintero, Kiara y Magic Juan. También dirán presente Nacho, Lenny Tavárez, Randy, Noreh, Luis Fernando Borjas, Jonathan Moly, Caibo, Víctor Drija, Aran One y Gustavo Elis.
La conducción estará en manos de distintos presentadores, como Maite Delgado, Marjorie De Sousa y Shirley Varnagy. Dependiendo del estudio y el país, distintas personalidades del mundo del entretenimiento estarán al frente del teletón.