VIRAL: Respeto entre leyendas, Don Omar paró su concierto para rendir un histórico tributo a Daddy Yankee

Una de las rivalidades más grandes y mediáticas en la historia de la música urbana ha quedado oficialmente en el pasado. El reconocido intérprete puertorriqueño Don Omar sorprendió por completo a sus miles de fanáticos durante su más reciente presentación en el emblemático TD Garden de Boston.

El artista detuvo por unos minutos el espectáculo para dedicar un emotivo y sincero discurso de admiración hacia su antiguo rival, Daddy Yankee, en pleno desarrollo de su nueva gira internacional titulada The Last King World Tour.

“El Rey” no dudó en reconocer ante la multitud el enorme legado y el impacto cultural del «Big Boss» dentro del movimiento urbano. De manera muy abierta, confesó que escuchaba sus producciones musicales mucho antes de iniciar su propio camino al estrellato mundial.

“La música de este tipo la bailé yo antes de ser Don Omar”, aseguró el artista frente a la ovación del público.

Asimismo, el boricua añadió con profundo respeto que la influencia de Daddy Yankee trascendió fronteras globales. “La bailaste tú, la bailaron tus hijos”, señaló para destacar las casi cuatro décadas de constancia y perseverancia de su colega en el género.

EL FIN DE UNA GUERRA MUSICAL

Tras finalizar sus conmovedoras palabras, Don Omar dio paso a la interpretación de «Gata Gangster«. Este tema representa una de las colaboraciones clásicas más icónicas grabadas por ambos exponentes.

El gran gesto de madurez profesional se volvió viral de manera inmediata en plataformas como TikTok e Instagram, donde los seguidores de la vieja escuela celebraron la reconciliación definitiva de los dos monarcas del reguetón.