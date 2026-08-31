VIRAL: Morat regresa a Venezuela con dos conciertos de la mano de Cúsica

El regreso de Morat a Venezuela ya tiene fecha. La banda bogotana, ganadora del Latin GRAMMY, se presentará el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, en dos conciertos de la mano de Cúsica. Son dos noches que la agrupación ha esperado tanto como su público, y que llegan para convertirse en el reencuentro con las miles de voces que han acompañado sus canciones desde el primer día.

Morat llega a Caracas en uno de los mejores momentos de su carrera. El Ya Es Mañana World Tour comenzó en Colombia con seis fechas llenas en el Movistar Arena de Bogotá y, antes de aterrizar en Venezuela, la banda habrá pasado por Chile, Argentina, España y México con presentaciones agotadas en cada país.

Morat ha construido su carrera sobre una relación muy particular con quienes lo escuchan: canciones que la gente hace propias, las canta como si las hubiera escrito y las convierte en parte de su historia personal. Ese vínculo es el centro de cada show de la banda y será el protagonista de estas dos noches en Caracas.

Los dos conciertos también estarán vinculados al trabajo social que Morat desarrolla en la región. La banda destinará parte de la taquilla de los conciertos a la reconstrucción y reactivación de la educación en las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela a finales de junio. Este trabajo hace parte de los proyectos sociales que Morat impulsa a través de su Fundación Aprender a Quererte.

El show no solo presenta su nuevo álbum, también recorre toda su discografía e incorpora momentos en los que el público elige canciones sorpresa, un gesto que confirma quiénes tienen la última palabra en la noche: sus seguidores. En el repertorio no faltarán himnos como Cuando Nadie Ve, Cómo Te Atreves, No Se Va y Besos En Guerra, junto a sus canciones más recientes, entre ellas Lo Poco Que Yo Quiero, Me Toca a Mí, Tu Carcel y Sin Tí.

Esta gira reconstruye los recuerdos del mañana: un espacio para reconocer lo vivido, disfrutar el presente y decidir qué se quiere atesorar en el futuro. En Caracas, ese ejercicio será colectivo, con las canciones que el público ya hizo suyas y con la oportunidad de crear nuevos momentos juntos.

Caracas se prepara para dos noches épicas con el inconfundible sonido de Morat. Tras el aplazamiento en 2024, illegó la hora! Las entradas adquiridas previamente serán reconocidas y válidas, sin costo alguno, para estas nuevas funciones. El procedimiento de canje se detallará progresivamente a través de los canales oficiales de Cúsica.

NOTA DE PRENSA