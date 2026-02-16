VIRAL: Miss Universo Fátima Bosch se desvaneció en pleno desfile en Ecuador, todo quedó grabado

La polémica Miss Universo de México, Fátima Bosch, provocó preocupación entre sus seguidores luego de que se desvaneciera durante un desfile de carrozas llevado a cabo en Ecuador, como parte de sus compromisos con la corona.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que Fátima se encontraba sobre la carroza y rodeada de un ambiente festivo. De acuerdo con los testigos, minutos antes la modelo mexicana se miraba pálida y visiblemente debilitada.

En el clip se aprecia como Fátima al sentir que algo no andaba bien se sostuvo de la carroza, aunque acto seguido sus piernas le fallan y termina de rodillas notablemente desorientada. De inmediato, una de las trabajadoras del lugar se le acerca para comprobar su estado de salud ante la consternación de todos los presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MISS MEXICO NEWS (@missmexico_news)

Varios medios locales indicaron que la Miss Universo no perdió la conciencia en ningún momento. En los clips que circulan en redes y que se han viralizado se le observa hablando y haciendo gestos mientras señala molestias relacionadas con la respiración.

Por los momentos, Fátima Bosch ni algún vocero de su equipo de trabajo se ha pronunciado con respecto a lo ocurrido, por lo que se desconocen mayores detalles del hecho.