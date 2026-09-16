VIRAL: Mau y Ricky harán su primer concierto en Venezuela en el CUSICA FEST 2026

El dúo venezolano Mau y Ricky se suma formalmente al cartel del CUSICA FEST 2026 para ofrecer su primera presentación pública en Venezuela.

La cita será el sábado 5 de diciembre en los espacios de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en lo que promete ser un reencuentro histórico con el público de su país natal.

Esta ansiada visita coincide con la promoción de su más reciente trabajo discográfico, Ricky y Mau, un álbum con un enfoque íntimo que explora sus vivencias personales, la dinámica familiar al desarrollarse bajo la figura de su padre, Ricardo Montaner, y las comparaciones constantes a las que se enfrentaron a lo largo de su carrera.

Lejos de la confrontación, la producción se consolida como una carta de amor entre hermanos y contó con la participación directa de sus fanáticos para la confección del listado definitivo de canciones.

Más allá de su presentación sobre el escenario del Festival, los artistas reafirman su compromiso social al sumarse como aliados estratégicos mediante The House Project, fundación de la familia Montaner para consolidar e impulsar sus iniciativas de ayuda social y acción humanitaria.

El dueto colaborará activamente con Refugio, la iniciativa social impulsada por CUSICA, dedicada a respaldar a las comunidades vulnerables.

Integrado por los hermanos Mauricio y Ricardo Reglero Rodríguez, Mau y Ricky es un dúo de pop y música urbana nominado al Latin GRAMMY y consolidado en la industria latina.

Nacidos en Caracas y criados en Miami, alcanzaron proyección internacional con éxitos globales como Desconocidos y Ya no tiene novio, además de firmar como compositores de hits para artistas como Ricky Martin, Karol G y Maluma.

Las entradas para los días viernes 4 y sábado 5 de diciembre se encuentran disponibles en cusica.com .

NOTA DE PRENSA