VIRAL: Lila Morillo cumplió 86 años y causó sensación por el video de la celebración

Acompañada de su familia y amigos, la cantante Lila Morillo celebró sus 86 años, el viernes 14 de agosto, según videos que han circulado por redes sociales, donde se puede apreciar la alegría de la conmemoración.

Sus hijas, Liliana y Lilibeth, junto a su nieta, Galilea López, armaron la fiesta a la que invitaron a varios amigos, que muy alegremente cantaron el “Cumple años feliz”.

Las imágenes muestran la vitalidad y energía que conserva la “Reina del Cocotero” a sus 86 años de edad.

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Lila posó muy activa y elegante con las personas presentes en su residencia de Miami, para festejar un año más de vida. Entre las invitadas, figuraron las cantantes Diveana y Karolina con K.

“Gracias Dios por la dicha de tener a nuestra Lila tan hermosa y saludable. Llena de tanto carisma y tantas anécdotas, y maestra del arte. Gracias, Dios, por este honor”, escribió la merenguera.

Su hija mayor, Liliana, mostró los regalos que recibió su madre por parte de los invitados.

También se puede ver la torta de cumpleaños que le picaron a la “La jaula de oro” abrió con gran emoción y con muchas sonrisas.