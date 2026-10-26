VIRAL: Legendaria banda Candy66 confirmó su esperado reencuentro con Venezuela

Consolidando su regreso a las tarimas internacionales, Candy66, de la mano de la productora de eventos Snow Entertainment, anunció oficialmente el esperado retorno de la legendaria banda de rock y metal alternativo a Venezuela. Caracas será testigo de un show histórico que marcará un emotivo reencuentro con la «Comunidad 66», una fanaticada que por más de una década ha esperado ansiosa volver a vibrar en vivo junto a sus músicos.

Candy66 atraviesa una de las etapas más dinámicas de su trayectoria reciente. Tras recorrer importantes escenarios de Latinoamérica como Panamá, Santiago de Chile y Buenos Aires durante su Tour 2026, la agrupación venezolana reveló la fecha más significativa de su gira actual:

“Por fin llegó la hora de reencontrarnos con la comunidad 66 de Venezuela”. El anuncio conectó de inmediato con su audiencia en redes sociales, agotando en pocos días las entradas en fase de preventa.

La gira ha llevado a la Comunidad 66 a vivir una experiencia cargada de potencia y nostalgia. El espectáculo está concebido para repasar los grandes éxitos que marcaron a toda una generación —desde los temas icónicos de sus primeros álbumes hasta sencillos fundamentales como “Fe”, “Ceniza”, “Solo”, “Invisible”, “Rata”, “Somos otros” y “Canción sin nombre”—, combinados con el potente sonido de sus más recientes lanzamientos, entre los que destacan “La cruz” y “A tu nombre”.

Al respecto, los integrantes de la banda compartieron su emoción por este regreso:

«Teníamos más de 10 años sin tocar en casa. Volver a pisar un escenario en Venezuela no es solo dar un concierto; es reencontrarnos con la raíz de la Comunidad 66, con la gente que creció con nosotros y con una nueva generación que nunca nos ha visto en vivo. Este show será una celebración absoluta de nuestra historia y de todo lo nuevo que viene para Candy66.»

Sin duda, este es uno de los espectáculos más anhelados del año para los amantes del rock nacional. Para conocer más detalles sobre el concierto y las novedades de la banda, puedes seguir sus coordenadas oficiales:

Coordenadas del evento:

La cita es este próximo

20 de diciembre

Lugar

Hard Rock Café Caracas

Entradas

https://www.goliiive.com/candy-66-caracas

NOTA DE PRENSA