VIRAL: Las imágenes con las que Katy Perry y ex primer ministro de Canadá oficializan su relación

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llevan varios meses protagonizando rumores sobre una relación. Finalmente, la artista habría confirmado el amorío en su cuenta de Instagram.

Las primeras imágenes de Perry y Trudeau se viralizaron a mediados de este año. Sin embargo, pasaron varios meses y ninguno de los dos confirmó o desmintió el romance, dejando todo en rumores y especulaciones.

Perry publicó el sábado en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías durante un viaje a Tokio, capital de Japón. En una de las imágenes se puede ver a la cantante y Trudeau posando con una gran sonrisa y pegando sus mejillas.

La pareja estaba comiendo sushi cuando la cantante estaba en Japón por su gira mundial, confirmando los rumores sobre una relación. Igualmente, Perry y Trudeau no se han pronunciado sobre su romance.

PERRY ACOMPAÑÓ A TRUDEAU

La publicación de Katy Perry se vio apenas días después de que, junto a Trudeau, se encontró al ex primer ministro japonés Fumio Kishida. «Trudeau visitó Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar», dijo el político.

«Me alegra mucho verte. Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de conversar contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu continuo compromiso con el orden internacional basado en normas y con un futuro mejor para todos», respondió Trudeau.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PODRÁ VIAJAR DE REGRESO A SU PAÍS? LOS IMPACTANTES DETALLES QUE REVELARON SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE MISS JAMAICA TRAS CAÍDA EN EL MISS UNIVERSO

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025



Las primeras especulaciones comenzaron a finales de julio, cuando Trudeau asistió al concierto de Katy Perry en Montreal, Canadá. Se trata de la primera relación de la cantante tras su separación con el actor Orlando Bloom.