La exreina de belleza venezolana, Inés María Calero, fijó postura sobre la evolución actual del Miss Universo.

A través de sus declaraciones, la recordada Miss Venezuela 1987 dejó claro que prefiere la versión clásica del certamen internacional.

Según expresó, sigue conectada emocionalmente con el formato original que marcó su carrera. Para Inés María Calero, el concurso debe mantener los parámetros que históricamente definieron su identidad.

«Yo sigo enamorada de la esencia del Miss Universo que me hizo soñar. Desde mi punto de vista, prefiero el Miss Universo que conserva su esencia y tradición: un certamen concebido para mujeres, bajo las reglas y los criterios con los que históricamente se conoció. Personalmente, me gusta más el Miss Universo en su formato tradicional: un certamen de mujeres solteras, sin mujeres casadas y con la esencia de lo que históricamente ha representado este concurso», dijo.

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Con estas palabras, Calero marcó distancia de las recientes reformas de inclusión aprobadas por la organización internacional. Dichos cambios permiten ahora la participación de mujeres casadas, con hijos o de distintas edades.

«Yo soy team de la inocencia, entiendo la evolución del concurso, pero a mí me gusta una miss que no esté casada, que no tenga hijos, que no sea trans, me gusta la autenticidad de lo que era el Miss Universo y los concursos en el mundo. Que chévere que hay que respetar la inclusión, pero que hagan otro tipo de concurso. No puedes agarrar el Miss Universo y poner una mujer con una experiencia de ser mamá o estar casada contra una niña de 21 años que tiene experiencia y que te habla dos idiomas, pero que no tiene vida porque la vida te da experiencia», expresó.

RESPALDO EN REDES SOCIALES

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones entre los seguidores de los concursos de belleza. Muchos internautas aplaudieron su franqueza y coincidieron con su postura nostálgica.

Entre los mensajes más destacados de los usuarios se leyeron frases como: «Completamente de acuerdo» y «se tenía que decir y se dijo». De este modo, su opinión reavivó el debate sobre el rumbo del certamen.