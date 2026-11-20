Tras el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), miles de jugadores en todo el mundo descubrieron con entusiasmo que el clásico tema «Llorarás», interpretado por Oscar D’León, forma parte de la banda sonora oficial que acompaña los recorridos por las calles de Vice City.

El legendario «Sonero del Mundo» no tardó en reaccionar a este hito cultural a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción al ver que su música sigue conquistando nuevas generaciones.

«La buena salsa nunca pasa de moda y ahora retumba en GTA VI. Gracias a todos los que desde hoy están recorriendo Vice City con ‘Llorarás'», indicó.

Asimismo, expresó que «ver nuestra bandera (la de Venezuela ) y nuestra música presentes me llena el corazón de orgullo».

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La aparición de «Llorarás» en la emisora latina del juego comparte espacio con otras referencias a la cultura criolla, como el icónico tema «Caballo Viejo» de Simón Díaz en una de las secuencias de la historia.