VIRAL: Kim Kardashian causó revuelo en las redes por lo que hizo con el atuendo de su hija North West

La modelo y empresaria Kim Kardashian quiere celebrar por todo lo alto el Halloween 2026. Para ello, no buscó un disfraz aterrador o pintoresco, sino que optó por transformarse en North West, su hija de apenas 13 años.

Con la descripción de «Halloween 2026», Kardashian publicó un carrusel de fotos en las que aparece con el mismo look que su hija. Incluso, tenía el cabello turquesa, perforaciones faciales y una dentadura postiza negra.

Destacó especialmente cómo Kardashian le puso especial atención a los detalles del estilo de North West. Por ejemplo, tenía una cadena de plata con un dije de huesos cruzados y pulseras metálicas con pinchos, representando el look gótico de su hija.

Kardashian imitó distintas poses características de su hija. Mientras tanto, las imágenes estaba musicalizadas con temas de North West y Moonlight del fallecido rapero XXXTentacion.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los fanáticos fue que Kardashian usara una camiseta negra oversize con el escrito de «N0rth4evr», título del EP que North West publicó en mayo de este año.

KARDASHIAN, UNA VEZ MÁS VIRAL

Al igual que en otras ocasiones, la publicación de Kim Kardashian se viralizó rápidamente en redes sociales y cuenta con millones de visualizaciones. A esto se suman miles de comentarios en Instagram.

Las hermanas de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, no dudaron en destacar el parecido entre madre e hija en las publicaciones. Además, su madre, Kris Jenner, dijo: «¡Esto es tan divertido!».

A pesar de su corta edad, North West es toda una personalidad de Internet, con millones de seguidores en todas sus plataformas. Por tanto, no pasaron desapercibidas las imágenes que Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram.