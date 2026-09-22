VIRAL: Joy rompió en llanto en plena entrevista tras hablar de la separación del dúo musical Jesse & Joy

La cantante Joy Huerta rompió en llanto durante un encuentro con los medios al hablar sobre la separación del dúo Jesse & Joy y, hasta reconoció, que no sabe si su hermano la acompañará en el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México.

Durante esa rueda de prensa, en la que no asistió su hermano, la cantante mexicana se mostró visiblemente conmovida al referirse al respaldo que ha recibido de sus seguidores en distintos momentos de su vida, incluso cuando ellos desconocían lo que ella enfrentaba en privado.

Entre lágrimas, pidió disculpas por llorar y calificó el momento como «surreal».

«Yo no tengo palabras para agradecer y ustedes, perdón que llore, es como un poco surreal, pero me han acompañado en duelos grandes, me han acompañado en momentos que ustedes no sabían que yo los necesitaba», expresó.

La artista también hizo referencia a la muerte de su padre y al significado que hoy tienen para ella las canciones que compuso junto a Jesse.

«Me han acompañado en la muerte de mi papá y salir a cantar estas canciones que escribimos juntos, que a veces me están llegando más a mí que al público en estos días», dijo.

Joy reconoció que atraviesa un proceso emocional que aún no logra terminar de asimilar, pero encontró consuelo en la compañía de su público.

«Siento que hay demasiado que estoy procesando, pero saber que lo estamos procesando juntos me da un poco de tranquilidad», sostuvo.

¿QUÉ PASA CON JESSE?

Las declaraciones se dan luego de que Jesse Huerta anunciara una pausa en su carrera musical para dedicarse a su familia y bienestar personal, aunque precisó que cumpliría los compromisos del dúo hasta el 5 de diciembre, un día antes de la fecha señalada por Joy en el Auditorio Nacional.

Esa diferencia de calendario, es la que mantiene en vilo a la cantante sobre la posible presencia de su hermano en el escenario.

El cantante definió la pausa como una decisión tomada desde «un lugar de amor y de la necesidad de cuidar» su «paz y salud mental y emocional».

También sostuvo que la música seguirá como una parte permanente de su vida: “La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”.

NO QUIERE ALEJARSE DE LOS ESCENARIOS

Pese a la incertidumbre, Joy fue clara al expresar su deseo de no alejarse de los escenarios. «Muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando yo quiero seguir cantando con ustedes», expresó.

«No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para, para la persona que esté ahí», agregó.

La intérprete no adelantó detalles sobre un eventual proyecto como solista. Su mensaje, se centró en agradecer a quienes la han seguido durante su trayectoria y reafirmar su intención de continuar cantando y cumplir con sus compromisos ya pautados.

Lo cierto, es que la presentación en el Auditorio Nacional se mantiene en pie. Un concierto que promete convertirse en una despedida histórica y emotiva.

«Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027», enfatizó.