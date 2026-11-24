El cantante venezolano Jonathan Moly volvió a encender las redes sociales tras ofrecer unas declaraciones sin filtro sobre su paso por Salserín y las razones por las cuales descarta por completo sumarse a cualquier gira de reencuentro de la recordada orquesta juvenil.

El artista aclaró en primer lugar que no ha sido convocado directamente para los recientes proyectos de reunión, pero dejó clara su postura negativa hacia este tipo de formatos. A su juicio, muchos artistas recurren a los reencuentros únicamente porque no lograron consolidar el éxito en sus carreras como solistas. «Me decían que no iba a ser exitoso nunca», dijo Moly

Más allá de su opinión profesional, Moly relató con total crudeza el ambiente que padeció por parte de algunos compañeros cuando ingresó a la agrupación, donde lo señalaban constantemente por ser hijo del merenguero Miguel Moly.

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EN LOS CONCIERTOS

Según detalló el artista, en una primera etapa compartió tarima con Toñito León, Cisco, Jean Marco y Leonel, donde las bromas formaban parte de la convivencia juvenil. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Manuel Guerra retomó la gerencia de la orquesta e ingresaron otros cantantes con experiencia previa en la agrupación.

«Uno de ellos me decía que yo no iba a ser exitoso nunca, que yo no cantaba nada. En los conciertos me contaba las desafinaciones. Yo lo veía bajito y decía: ‘va una, van dos, van tres’. Cuando terminaba el show me decía: ’17 veces desafinaste, ¿oíste? Aprende, porque así no vas a llegar a ningún lado’», confesó Moly sobre el maltrato psicológico que recibió detrás de los escenarios.

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Luego de que el intérprete denunciara en una entrevista que sufría bullying dentro de la orquesta, el propio Toñito León salió al paso y asumió la autoría del hecho.

El recordado «Bebé Salsero» no se guardó nada y explicó su versión de lo que ocurría detrás de los escenarios hace más de una década.

«Yo le contaba las desafinaciones, porque les decía a todos los demás que Salserín era él y 14 más», escribió León de forma directa, justificando su actitud como una reacción ante la supuesta actitud prepotente de Moly con el resto de la agrupación en aquella época.