VIRAL: Filtraron candentes imágenes de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en una playa

La modelo y empresaria Kim Kardashian y Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, fueron captados durante una jornada romántica en una playa de Malibú y las redes enloquecieron con las imágenes.

La pareja, cuya relación se hizo pública hace pocos meses, estaba en una actividad de surf, de acuerdo al medio TMZ. En tal sentido, Kardashian y Hamilton compartieron el tiempo entre la playa y la arena.

Filtraciones indican que Kardashian tomó una lección de surf durante la cita. Mientras tanto, Hamilton, que disfruta de un inesperado parón en la temporada de Fórmula 1, permanecía cerca de la modelo.

Como era de esperar, tenían ropa adecuada para una actividad de este tipo. Kardashian portaba un traje de neopreno, combinado con un bikini negro, mientras que Hamilton usó unos shorts y una camiseta.

LAS FOTOS DE KARDASHIAN Y HAMILTON

Paparazis tomaron fotografías de la pareja en la playa. En las imágenes se puede ver a Hamilton y Kardashian interactuando durante la práctica de surf, mientras que en otros momentos caminaban por la playa.

En otro momento, la pareja entró al agua y se notaban más enamorados que nunca. Entre sonrisas, pasaron el resto de la tarde en la playa de Malibú.

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Días antes de esta aparición, Hamilton y Kardashian fueron vistos en otras actividades juntos. Por ejemplo, los captaron la semana pasada durante una jornada de compras en Los Ángeles, generando especulaciones sobre la convivencia de ambos.

También hubo reportes de que Kardashian hizo un viaje de ida y vuelta entre Estados Unidos y Reino Unido. Su plan era pasar 24 horas con Hamilton, quien sigue compitiendo en la Fórmula 1.