VIRAL: «Estoy al límite de mi m@ldit@ paciencia»: Justin Bieber ataca nuevamente a la prensa estadounidense

El cantante canadiense Justin Bieber protagonizó la semana pasada otro encontronazo con los paparazzi en Los Ángeles, Estados Unidos, y volvió a exigir a la prensa que respetaran su vida privada.

De acuerdo a medios estadounidenses, los hechos se dieron el jueves cuando Bieber salía del Soho House Malibú, en California. Varios paparazzi lo interceptaron para hacerle varias preguntas, mientras que otros lo felicitaron por el Día del Padre.

«No me hablen, aléjense de mi cara. No me importa si soy una celebridad o no. Merezco respeto», dijo Bieber a los fotógrafos. «Estoy al límite de mi maldita paciencia. Estoy exigiendo respeto», agregó.

Algunos de los paparazzi le reprocharon su actitud y le recordaron que hacían su trabajo. «Confunden mi enojo con falta de respeto, pero ustedes están siendo irrespetuosos conmigo», respondió Bieber.

«CREEN QUE ESTO ES UN JUEGO»

La situación escaló con el paso de los segundos y Bieber volvió a criticar la actitud de los paparazzi. «Ustedes provocan, provocan, provocan. Creen que esto es un juego. Sus trabajos existen a costa de otro ser humano», sentenció.

El intenso encontronazo duró unos 11 minutos, desde la salida del establecimiento hasta el carro de Bieber. «Deja de preguntarme cómo va todo. ¡Fuera de acá!», agregó el cantante, quien aseguró que no tenía miedo en establecer «límites».

«Justin Bieber» Porque se re contra calentó con los Paparazzis que lo estaban filmando y sacando fotos. Uno no puede tener una vida tranquila que ya viene estos a romper los huevos, la concha bien puta de la lora.

pic.twitter.com/GuwdUkGhXH — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) June 16, 2025



Esta no es la primera vez que Bieber tiene un choque con miembros de la prensa. A finales de abril, publicó en sus redes sociales un video en el que se le ve molesto con varios fotógrafos que lo esperaban fuera de un local.

Estos encuentros con la prensa rosa han generado molestia en Bieber y sus millones de fanáticos, llegando algunos a recomendarle que abandone Los Ángeles. No obstante, el cantante ha dejado claro que mudarse no está en sus planes.