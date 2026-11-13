VIRAL: Emma Watson sufrió aparatosa caída al salir de una fiesta en Los Ángeles, todo quedó grabado

La actriz Emma Watson sufrió una aparatosa caída al salir de la exclusiva fiesta GQ Men of the Year 2026, celebrada en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles.

La intérprete, conocida mundialmente por dar vida a Hermione Granger en la saga Harry Potter, había optado por evitar la alfombra roja y acceder directamente a la celebración, que reunió a numerosas personalidades del cine, la moda y el entretenimiento. Sin embargo, la discreción de su llegada contrastó con el incidente que marcó su salida.

Mientras caminaba hacia su carro con un mini vestido negro y unos altos tacones de rayas, la actriz pisó mal justo cuando un seguidor le gritaba que era su «actriz favorita».

El tropiezo hizo que perdiera el equilibrio, soltara su bolso y terminara en el piso frente a las cámaras y los fanáticos que esperaban un autógrafo.