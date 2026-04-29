VIRAL: El tremendo susto que se llevó Mariángel Ruiz con un maniquí disfrazado del asesino de «La Viuda Joven»

La actriz y presentadora Mariángel Ruiz se llevó un tremendo susto al toparse con un maniquí disfrazado del asesino serial de la famosa telenovela «La Viuda Joven».

El video fue publicado en sus redes sociales y ocurre al entrar al estudio del programa Portadas Al Día que transmite Venevisión.

«Ay, coñ.. de la madre», comentó Ruiz en medio del susto.

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LA VIUDA JOVEN

Vale recordar que Mariángel Ruiz dejó a todos en shock a volver a interpretar a Inmaculada Von Parker en un video subido en sus redes sociales y que desató los rumores sobre una posible segunda temporada de La Viuda Joven, la última gran telenovela producida en Venezuela que paralizó a todo un país cada noche.

En el clip se puede ver a Inmaculada en la estación de policía revisando una cartelera de «evidencias» en la que destacan los zapatos de su hija cuando recién nacida, así como las fotos de algunos personajes como Ivana Humboldt de Calderón, interpretada por Astrid Carolina Herrera; Alejandro Abraham, interpretado por Luis Gerónimo Abreu; Jeremías Miranda, interpretado por Juan Carlos García; Iris Fuenmayor / Vilma Bravo, interpretadas por María Antonieta Duque y Abril Armas, interpretada por Verónica Schneider.

El video lo acompañó con una descripción que dejó más interrogantes que certezas. «Después de tanto dolor, de tanta rabia, de tanta injusticia y desamor… ¿Para qué volver aquí?», señaló.

Sin embargo, no se trató de una segunda temporada de la novela si no que Venevisión va a retransmitir la icónica historia creada por Martin Hahn.