La Familia Real británica celebró oficialmente la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond con un breve mensaje en redes sociales tras el anuncio de Amazon MGM, continuando así una relación histórica de casi 60 años entre la corona y la franquicia.

La cuenta del rey Carlos III y la reina Camila compartió una imagen de Pattinson caracterizado como el agente 007 acompañada de la frase: «Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, Sr. Bond».

A sus 40 años, Pattinson se convierte en el primer actor en interpretar a James Bond bajo el reinado del rey Carlos III, dejando atrás la histórica referencia a la reina Isabel II.

Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

SEIS DÉCADAS DE VÍNCULOS ENTRE LA REALEZA Y EL AGENTE 007

La monarquía británica ha respaldado constantemente la famosa saga. La relación comenzó cuando la difunta reina Isabel II conoció a Sean Connery, el Bond original, durante el estreno en Londres de Solo se vive dos veces.

La monarca también saludó a intérpretes posteriores como Pierce Brosnan y Daniel Craig. Con este último protagonizó un recordado sketch dirigido por Danny Boyle para la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde pronunció la frase «Buenas noches, señor Bond» antes de que unos dobles saltaran en paracaídas al estadio.

El propio rey Carlos visitó los estudios Pinewood en 2019, donde compartió con Daniel Craig y admiró los clásicos autos Aston Martin de la saga, reseñó el medio Plataforma Media.

Varias generaciones de la familia real han asistido a los estrenos, desde la princesa Diana junto al entonces príncipe Carlos en los años 80, hasta el príncipe William, Kate Middleton y el príncipe Harry en películas más recientes como Quantum of Solace y No Time to Die.