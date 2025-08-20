VIRAL: El incidente de Katy Perry en pleno concierto que dejó preocupados a sus fanáticos

La cantante estadounidense Katy Perry sufrió el pasado lunes lo que parece ser una descarga eléctrica en pleno concierto en Carolina del Norte (EEUU) como parte de su gira ‘The Lifetimes Tour’.

La artista de 40 años se elevó en una estructura metálica de estética robótica, pero mientras ascendía recibió una sacudida que la dejó inmovilizada durante algunos segundos antes de poder continuar la actuación.

Aún no hay confirmación oficial sobre si fue realmente una descarga eléctrica, pero las imágenes muestran claramente un movimiento involuntario de su cuerpo y por eso muchos interpretaron que esa fue la causa.

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

KATY PERRY PROTAGONIZÓ OTROS INCIDENTES

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fanáticos de Katy Perry mostraron preocupación por el aparente incidente. Sin embargo, este inesperado hecho no ha sido el único durante la gira de la cantante.

En julio, en San Francisco, una estructura con forma de mariposa se desajustó mientras la artista sobrevolaba al público.

En este otro caso, los videos captaron a Perry sosteniéndose como pudo con los asistentes conteniendo el aliento. De hecho, en otros conciertos de la actual gira, la artista ha tenido más percances.