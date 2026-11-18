La representante venezolana Clara Vegas Goetz, Miss Universe Venezuela 2025, volvió a acaparar las miradas internacionales tras su destacada participación en el evento de moda Runway to the Universe 2026.

Dicha gala se celebró en Puerto Rico como parte de las actividades previas a la 75.ª edición del certamen universal.

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La gala tuvo lugar en el reconocido Coca-Cola Music Hall de San Juan. En ese escenario, Clara Vegas demostró su elegancia, porte y seguridad ante invitados especiales y medios de comunicación.

Además, la Organización Miss Venezuela resaltó su impecable desempeño a través de sus redes sociales oficiales.

Durante el desfile, la reina lució un diseño de alta costura que realzó su presencia escénica. De este modo, reafirmó su preparación rumbo a la noche final del Miss Universo.

CLARA VEGAS PISA FUERTE EN EL MISS UNIVERSO

Con esta aplaudida aparición en el Coca-Cola Music Hall, Clara Vegas Goetz continúa sumando puntos clave. Asimismo, ratificó el favoritismo que ha despertado desde su llegada a la isla del encanto.

Finalmente, la soberana nacional entró en la recta final de la competencia con una preparación de alto nivel. Así lleva en alto la bandera tricolor con la meta de conquistar la octava corona universal para Venezuela.